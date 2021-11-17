《NBA 2K22》PS4評測︱6大突破更接近真實比賽　未入手PS5可考慮

喜歡籃球、 NBA 及電玩的朋友，絕對每年在 NBA 開季後期盼著 2k Sports 旗下 NBA 美國職籃一年一度的電玩大作《NBA 2K22》的推出，雖然至今已上市兩個月，相信不少人仍在觀望是否要入手？這次經過編輯精心實測、細品之後（絕不是拖稿？），帶來一些遊玩現世代 PS4 版本的《NBA 2K22》心得給各位。究竟與上代有何差異？有哪些值得遊玩的更新變動，就讓我們看下去！



1）畫面表現

雖然現世代版本的《NBA 2K22》畫面上沒有太多的提升，但是明顯球員身形上更加琢磨，更接近真實；肌肉、血管和皮膚紋理細節都處理得更佳。且比賽中，鏡頭會特別縮放特寫，更接近真實比賽的轉播視角及運鏡，能夠近距離欣賞喜愛的球員之英姿，爽感十足。

▼▼▼即睇《NBA 2K22》6大更新變動！▼▼▼

+ 12

2）運球

運球在《NBA 2K22》上也有重大更新，以往運球上可能接換動作比較卡頓，比較不符合常理，這次整體不過是帶球加速、換手突破再來一個後撤步，都較為流暢和合乎常理，遊玩時也能更融入遊戲之中。

3）出手方式

不得不說 《NBA 2K22》出手方式更多元了，以往低位可能就只有幾招出手，這次低位就多了很多出手方式，像是轉身拋球等高難度動作，會讓玩家遊玩時有種新鮮感。

4）阻攻

編輯私人認為阻攻在《NBA 2K22》有非常大的突破，以往感覺就是設定好，要特定角度和能力值才能觸發阻攻，不過此代上更接近物理本質，不時可以看到定板火鍋、強力火鍋或是追魂鍋，甚至直接單手把對方出手直接抓下來，這爽度真的是爆棚！

延伸閱讀：11月遊戲｜Pokemon/GTA三部曲/Battlefield 2042 10隻大作必玩▼▼▼

+ 14

5）投籃

雖然現世代的版本並沒有「灌籃計算表」功能，但是投籃條上有做變動，從原本橫向改為縱向，即使大空擋加上三分射手，仍可能要熟悉一下才能按出「完美」。順帶一提， 《NBA 2K22》在防守和電腦邏輯上皆有不錯的更新，因此以往比賽都會變成「三分互射」這種情況會較變為少見。

6）身體對抗

雖然在《NBA 2K20》就能感受到比賽中的身體激烈對抗，但在《 NBA 2K22 》之中更講求技術和戰術的身體對抗，以往夠高、夠壯、夠快基本上快攻一率直接碾壓對手來個爆扣，但《NBA 2K22》更講求技術，需要一定得空擋或是趁對手協防不及，直接顏扣對手。這身體對抗的設定同樣體現到卡位或是戰術的部分，在前代遇到隊友卡位形同虛設，這次就有明顯改善。

總結

當然地，目前次世代主機已慢慢普及， 2k Sports 勢必也會把重點擺在次世代主機上，而次世代版本的《NBA 2K22》必有更多突破與改革；即使如此，現世代的 《NBA 2K22》仍有不少可玩之處，像是 MC 生涯模式首度移至到海上，然後各種比賽中的細節和邏輯更動，讓整體更接近真實比賽，用心之處仍不少；至於要求畫面、全新的遊戲內容等，建議還是入手次世代版本，因為或許這已經是現世代主機的極限。但如果至今無法順利入手次世代主機的朋友，編輯至今玩現世代版本《NBA 2K22》兩個月，仍會不時感到新鮮感，因此不妨參考看看了。

相關圖輯：PS5發售一周年｜一直買唔到、手掣飄移 5件事機迷聽到便心酸▼▼▼

+ 12

延伸閱讀：

大家最愛的「蜘蛛人」終於加入遊戲《漫威復仇者聯盟》啦！限定 PlayStation 獨佔免費更新！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】