《全職獵人》連續休刊3年成史上最長！休息142回未阻USJ有新合作

冨樫義博創作的人氣漫畫《HUNTER×HUNTER》自1998年連載至今，目前已經創下了同作單次連續休刊回數的最長記錄，今年更到達了3年！



根據統計漫畫《HUNTER×HUNTER》休刊情況的網友記錄，隨著本作在2018年11月26日的休刊，已經連續休刊3年已經達成最長的休刊。比較本作在2014年至2016年創下的連續休載80回的記錄，今次可說長出不少。

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不知道今次的休刊還會持續到何時呢？而那位說會等到那位連載再開之前都會每日直播揮一千拳的youtuber都繼續每日千拳，可說十分有毅力。

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