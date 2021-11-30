Sony PS5 Pro要來了？將支援8K遊戲　機能售價再提升

雖然在發售一年之後，Sony還未解決全新次世代主機PS5的產能問題，但這似乎並不妨礙其推出全新升級版PS5 Pro的計劃。近日，就有媒體曝光了PS5 Pro的渲染圖，從外觀來看，它的設計依然延續了PS5的風格。
相比PS5，PS5 Pro的渲染圖顯得更為「圓潤」，稜角被進一步弱化，並為其增加了一些流線型設計，整體看起來設計感十足。
消息稱，在更強大的AMD SoC晶片加持下，PS5 Pro將會有更強的性能表現，最高可支援8K分辨率遊戲。不過這也讓其體型和功耗相比PS5更大，同時價格也將在PS5的基礎上再提升至600-700美元。
據悉，現款PS5搭載的是從AMD定製的Oberon晶片，Zen2 CPU架構+RDNA2 GPU架構，最高頻率3.5GHz，GPU集成36組CU單元，最高頻率2.23GHz，浮點性能10.3TFLOPS，總計集成10億多顆晶體管。
如果性能更強大的PS5 Pro推出，你會選擇首發購入麼？
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