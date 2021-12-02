Pokemon GO「名勝古蹟的季節」活動釋出！薰香日主角竟是嬌小的牠

隨著 2021 年的即將結束，Niantic 目前在手機上營運中的人氣 GPS 抓寶遊戲《Pokémon GO》，除了公開接下來 12 月預定推出活動如「Pokémon GO Holidays」等最新情報外，另外也公開下一個主打活動「名勝古蹟的季節」相關最新資訊與玩家們分享。



田野調查的突破性進展獎勵將變成單首龍，如果夠幸運的話還有機會遇見異色單首龍！

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扮裝寶可夢、更常在野外出現的冰屬性寶可夢、活動限定田野調查、冬季主題換裝道具，以及豐富的獎勵都在等著你！

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