Pokemon卡牌︱7.6噸山寨版上海被查獲成最大假冒案　網紅教分真假

根據中國媒體報導，上海浦東機場的海關人員11月22日查獲了一批仿冒寶可夢（寵物小精靈／Pokemon）卡牌，共20箱重達7.6噸，是近年來查獲的最大假冒商品案之一。



據悉，這些卡牌是從青島運往荷蘭的途中被查獲的，其申報的品牌為「無」，海關人員表示，這批卡牌侵犯了任天堂《Pokemon》系列的商標專用權，已依法扣留了這批貨物，案件現正在進一步偵辦中。

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目前，Pokemon集換式卡牌在全球廣受歡迎，根據統計，僅2020年至2021年就售出了37億張。龐大的市場需求催生了仿冒品的出現，這些假冒卡牌擁有更低的價格，但同時品質也大打折扣。但是，相較於iPhone這一類3C產品來說，Pokemon卡牌因為只是一張紙，不但仿冒起來難度低，而且需求量又大，孩子對於山寨品的辨識能力不高，相當有利可圖。

Pokemon卡牌系列自1996年開始上市，發展至今因為太過熱門，導致市場上黃牛輩出，也有相當的利潤可圖。原價幾十元不到的卡牌，如果內容是搶手的熱門卡牌，往往轉手就可以賺個幾萬元不等。

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知名的Youtuber PokeRev也在去年PO過一則影片，從他的開箱影片中可以看出，從外包裝、彩盒到內包裝，幾乎都讓人認為是日本原裝。但是最後他取出的卡牌，就發現也跟原版的相比，有些微妙的不同。

事實上，除了山寨的Pokemon卡牌之外，還有Pokemon山寨網站、社群平台等等都有，都是透過盜用「Pokemon」和「Pokemon卡牌遊戲」圖片傳遞假消息、販售盜版商品、詐騙消費者等。往往讓消費者在網站上付款後收不到商品，再不然就是幫山寨卡牌來銷貨。

跟3C山寨商品比起來，Pokemon卡牌的山寨問題恐怕要來得更嚴重、也更有利可圖。

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