鬼滅之刃遊郭篇｜香港將在12月5日於「黃Viu」與日本同步播出，據知首集更長達1小時！雖然《鬼滅》似乎話題度不及從前，但其實7集《無限列車篇》電視版，仍然奪得同期動畫番組收視冠軍，而《遊郭篇》第2支PV預告，已經有130萬人收看過，只要新一輯開播，相信人氣就會再度回升。



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點解家長不喜歡遊郭篇

《鬼滅之刃遊郭篇》之所以在網上不被看好，大概是因為這一段故事的boss「上弦陸 ── 墮姬」寄居在古時日本的「花街」、即所謂風月場所，家長自然反對子女收看。不過也不必太上心，因為劇情其實鮮有尋花問柳元素。

音柱宇髄天元是人生贏家

相比起炎柱一切以身邊為人先，今集最重要的新角色，就是鬼殺隊九柱之一「音柱」宇髄天元性格豪邁，而且非常自戀！身高1米98的他，操練了一身肌肉，更有三位女忍者老婆，身為「人生勝利組」的他，今次卻需要炭治郎小隊3位小薯仔幫助：

現在就來先讀5個《鬼滅之刃遊郭篇》看點，也會講解一下新故事中的小知識👇👇👇



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12月5日晚黃Viu播出

講到尾，最重要都是12月5日在哪裡可以與同步看《鬼滅之刃遊郭篇》？今輯首播權分為電視大氣電波（日本富士電視台）跟收費平台（Netflix），但香港情況比較特別，新一輯仍然會先有Viu（黃Viu）買起，12月5號晚23時45，就可以在Viu網頁及App上收看，首集更長達一小時，除了有新角色「音柱」宇髓天元出場，炭治郎小隊奉命前去接應等劇情，究竟會不會也像「無限列車篇」電視版一樣追加連原作漫畫也沒有的情節？

第2支PV點擊率高達130萬人次，試問又怎可以算「人氣沒落」

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