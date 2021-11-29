蜘蛛俠不戰無歸｜Mirror X HT別注Spider Man figure希慎展覽公開

Mirror踩場《蜘蛛俠不戰無歸》 Hot Toys 希慎展｜Hot Toys請來鏡仔3子：Anson Kong、Lokman、Alton 設計了三款別注蜘蛛俠figure，將於銅鑼灣舉辦的《Spider man No Way Home》電影活動內展出，場內更有1：1 黑金版蜘蛛俠及奇異博士雕像，以及巨型pop up store，預訂限定800隻的蜘蛛俠Movie Promo (battling version）！



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鏡仔化身蜘蛛俠？MIRROR X Hot Toys Artist Mix Collection

Mirror人氣無所不在，Hot Toys 請到Mirror三位「上弦月」紅人：AK、Alton、Lokman各自構思自己心目中的蜘蛛俠，再由HT技師將他們的概念和配色化身為1/6 figure figure展品，暫時只此3隻放在銅鑼灣希慎廣場Hot Toys「蜘蛛俠不戰無歸」展覽+Pop Up Store內獨家展出。雖然未公布是否會公開發售，但以記者經驗，三款別注並沒有太複雜的上色及custom造型件，相信大量生產並非難事，實在可以期待一下。（當然如果有Hot Toys超高水準的AK、Lokman、Alton真人頭雕更不得了啦。）

Alton 鐵騎士蜘蛛俠

設計概念：想將蜘蛛俠鬼馬性格跟有型服飾二合一，決定將他變成電單車手，加上皮褸、防風眼鏡等小物，令Spider man更成熟。還要留意電單車上很多MIRROR 的 Logo 細節！



（鍾世傑 攝）

Anson Kong 結他手蜘蛛俠

設計概念：AK將蜘蛛俠傳統配色改為黃、紅、黑，加上黑色結他，黑色衛衣上有AK參加全民造星時的「23」號，加上大埋音箱和喇叭，Rock味濃。



（鍾世傑 攝）

Lokman 山系蜘蛛俠

設計概念：戰衣改成隊長最喜歡的山系配色，穿上復古工業風工人褲及賊仔帽，旁邊還有個衣帽架，掛上Lokman其他歌衫。背景一睇就明，係「鏡」呀！



（鍾世傑 攝）

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3款巨型1／4蜘蛛俠情景figure展出

場內有3款1/4 《蜘蛛俠不戰無歸》蜘蛛俠大型figure的試作品，分別係基本戰衣、使用了奇異博士法力形成的黑金戰衣，還有背上上裝有4隻金屬爪，地台上有八爪魚博士觸手的最後決戰戰衣版。

（鍾世傑 攝）

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多款1／6 蜘蛛俠 場內率先開訂

場內有一間期間限定店，有大量《蜘蛛俠 不戰無歸》的figure、Q版玩具、精品服裝發售。真正重頭戲《蜘蛛俠不戰無歸》1／6系列則要留意，部份只屬展品，預訂開始日未定的。

最多人搶的是全身戰損舊化的蜘蛛俠Movie Promo (battling version），最大特點是有個半脫頭套的Peter Parker頭雕，只限800隻在會場預訂。($2180)

蜘蛛俠Movie Promo (battling version）＄2180／限800隻

最吸引記者的是這款金屬爪版本，地台上可見到八爪魚博士的觸手及綠魔的炸彈！（未定價）

金屬爪的版本，地台上可見到八爪魚博士的觸手及綠魔的炸彈！（未開訂）

黑金版則是最早開訂的版本1:6 Spider-Man (Black & Gold Suit) ，頭一批已經派貨。

場內可率先訂購《毒魔：血戰大屠殺》毒魔 1:6比例珍藏人偶！有半人樣頭雕，夠晒邪氣。($2730)

最後還有新版本的奇異博士，大家又可以在他的身上細節看看有沒有劇透！（未定價）

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入場有咩買？其他蜘蛛俠商品

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希慎廣場 x Hot Toys 《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展

日期：2021年11月30日至12月1日 – Toy Hunters 、Secret Base 及Lee Gardens會員預覽日／2021年12月2日至2022年1月2日 – 公眾開放

時間：上午11時至晚上9時



4樓還有個體驗蜘蛛俠爬牆感覺的攀石小教室，有阿Sir指導，早前930阿奴都有去試玩（正式開幕後只限9至12歲小朋友試玩）



當奴Facebook截圖

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