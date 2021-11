蜘蛛俠不戰無歸｜Mirror X HT別注Spider Man figure希慎展覽公開

Mirror踩場《蜘蛛俠不戰無歸》 Hot Toys 希慎展|Hot Toys請來鏡仔3子:Anson Kong、Lokman、Alton 設計了三款別注蜘蛛俠figure,將於銅鑼灣舉辦的《Spider man No Way Home》電影活動內展出,場內更有1:1 黑金版蜘蛛俠及奇異博士雕像,以及巨型pop up store,預訂限定800隻的蜘蛛俠Movie Promo (battling version)!



鏡仔化身蜘蛛俠?MIRROR X Hot Toys Artist Mix Collection

Mirror人氣無所不在,Hot Toys 請到Mirror三位「上弦月」紅人:AK、Alton、Lokman各自構思自己心目中的蜘蛛俠,再由HT技師將他們的概念和配色化身為1/6 figure figure展品,暫時只此3隻放在銅鑼灣希慎廣場Hot Toys「蜘蛛俠不戰無歸」展覽+Pop Up Store內獨家展出。雖然未公布是否會公開發售,但以記者經驗,三款別注並沒有太複雜的上色及custom造型件,相信大量生產並非難事,實在可以期待一下。(當然如果有Hot Toys超高水準的AK、Lokman、Alton真人頭雕更不得了啦。)

Alton 鐵騎士蜘蛛俠

設計概念:想將蜘蛛俠鬼馬性格跟有型服飾二合一,決定將他變成電單車手,加上皮褸、防風眼鏡等小物,令Spider man更成熟。還要留意電單車上很多MIRROR 的 Logo 細節!



(鍾世傑 攝)

Anson Kong 結他手蜘蛛俠

設計概念:AK將蜘蛛俠傳統配色改為黃、紅、黑,加上黑色結他,黑色衛衣上有AK參加全民造星時的「23」號,加上大埋音箱和喇叭,Rock味濃。



(鍾世傑 攝)

Lokman 山系蜘蛛俠

設計概念:戰衣改成隊長最喜歡的山系配色,穿上復古工業風工人褲及賊仔帽,旁邊還有個衣帽架,掛上Lokman其他歌衫。背景一睇就明,係「鏡」呀!



(鍾世傑 攝)

3款巨型1/4蜘蛛俠情景figure展出

場內有3款1/4 《蜘蛛俠不戰無歸》蜘蛛俠大型figure的試作品,分別係基本戰衣、使用了奇異博士法力形成的黑金戰衣,還有背上上裝有4隻金屬爪,地台上有八爪魚博士觸手的最後決戰戰衣版。

(鍾世傑 攝)

多款1/6 蜘蛛俠 場內率先開訂

場內有一間期間限定店,有大量《蜘蛛俠 不戰無歸》的figure、Q版玩具、精品服裝發售。真正重頭戲《蜘蛛俠不戰無歸》1/6系列則要留意,部份只屬展品,預訂開始日未定的。

最多人搶的是全身戰損舊化的蜘蛛俠Movie Promo (battling version),最大特點是有個半脫頭套的Peter Parker頭雕,只限800隻在會場預訂。($2180)

蜘蛛俠Movie Promo (battling version)$2180/限800隻

最吸引記者的是這款金屬爪版本,地台上可見到八爪魚博士的觸手及綠魔的炸彈!(未定價)

金屬爪的版本,地台上可見到八爪魚博士的觸手及綠魔的炸彈!(未開訂)

黑金版則是最早開訂的版本1:6 Spider-Man (Black & Gold Suit) ,頭一批已經派貨。

場內可率先訂購《毒魔:血戰大屠殺》毒魔 1:6比例珍藏人偶!有半人樣頭雕,夠晒邪氣。($2730)

最後還有新版本的奇異博士,大家又可以在他的身上細節看看有沒有劇透!(未定價)

入場有咩買?其他蜘蛛俠商品

希慎廣場 x Hot Toys 《蜘蛛俠:不戰無歸》主題展

日期:2021年11月30日至12月1日 – Toy Hunters 、Secret Base 及Lee Gardens會員預覽日/2021年12月2日至2022年1月2日 – 公眾開放

時間:上午11時至晚上9時



4樓還有個體驗蜘蛛俠爬牆感覺的攀石小教室,有阿Sir指導,早前930阿奴都有去試玩(正式開幕後只限9至12歲小朋友試玩)



當奴Facebook截圖

