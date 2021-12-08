《動森》動物村民開全裸Cafe！？新DLC現詭異BUG曝光衣服下秘景

《集合啦！動物森友會》於日前進行了大規模的免費更新以及付費 DLC「快樂家樂園」（ハッピーホームパラダイス），玩家可以到無人島以外的度假群島，成為「巧美生活」的工作人員為動物們建造別墅，不過有玩家發現，在度假地上出現了「全裸 BUG」，動物身上穿的衣服居然奇妙的消失了！？



根據國外 reddit 論壇以及推特網友的分享，容易發現這些全裸居民的地方大多會是在咖啡廳或醫院，不管是動物本身的造型或是送給他們的「我的設計」所顯示的衣服都會消失，該 BUG 的觸發條件目前還不明確，有些人猜測在度假勝地建設醫院可能是啟動 BUG 的誘因。

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