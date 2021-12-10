任天堂紅白機FC之父上村雅之去世　享年78歲

12月9日消息，日本立命館大學遊戲研究中心宣佈，任天堂紅白機FC之父、NES遊戲機的創造者上村雅之已於12月6日去世，享年78歲。



上村雅之於1943年出生於日本東京，1967年加入早川電機工業株式會社，在光半導體光電探測器銷售部門的產品開發和銷售活動。他於1971年跳槽到任天堂，負責任天堂「射線槍」的電子電路，之後作為開發二部部長主導 FC 遊戲機（紅白機）的開發。

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據悉，FC遊戲機於1983年發行，是當時最暢銷的遊戲機，全球累計銷量超過了6100萬台，對電子遊戲產生了十分深遠的影響，也奠定了任天堂在遊戲界的地位。

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