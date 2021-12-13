《機戰》靈魂寺田貴信宣布離職！11月11日B型最強精神將成歷史？

長期以來一直擔任《超級機器人大戰》系列製作人，同時出生日與血型也都被用在遊戲裡，成為玩家首選超強駕駛員精神指令組合的日本遊戲開發者「寺田貴信」，宣布正式離職，將以自由之身繼續從事製作人、企劃、創作、劇情撰寫等遊戲相關開發工作。



以《超級機器人大戰》系列聞名的「寺田貴信」，自 Banpresto 時代入社以來，從1994 年 SFC《超級機器人大戰EX》開始，不斷參與系列作的開發製作，並在 Banpresto 解散後成為 B.B.Studio 的取締役，持續進行《機戰》系列的開發製作。

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