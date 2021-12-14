《鬼滅之刃：遊郭篇》ED由神秘歌姬Aimer獻唱　4件事讓你更了解她

眾所期待的《鬼滅之刃：遊郭篇》終於正式登場，第一集就推出近一小時的內容也是誠意滿滿，這一季接手LiSA的Aimer所演唱的〈殘響散歌〉和〈朝が来る〉也相當受到關注，Aimer一直是相當受到關注的ACG歌手。



如果你是因為《鬼滅之刃：遊郭篇》才注意到她，現在就來多認識她吧！

點擊圖片放大看，究竟《鬼滅之刃：遊郭篇》片尾曲的神秘歌姬Aimer有什麼特別之處！

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出身音樂世家

Aimer（エメ）的發音是「欸咩」，源自於法文的「愛」，作詞時使用aimerrhythm署名，因為爸爸是樂團的貝斯手的關係，Aimer從小就在音樂氣息濃厚的環境成長，加上曾經在國外生活過，因此Aimer的歌曲中經常並用日文與英文。

不露臉的神秘歌姬

Aimer一出道時其實從未曝光過長相，即使現在已經有公開露面，但大眾對她的所知仍然不多，包含年齡、生日都是不公開，她也非常少在自己的MV中出演。

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曾經聲帶受傷，無法發出聲音

15歲時Aimer的聲帶突然受傷，後來她接受沈默療法長達半年，在這段不能說話的日子裡她堅定了想當歌手的想法，也因為這樣，Aimer才有現在獨特的Husky Voice，日本音響研究所所長鈴木松美先生更認為，「Aimer的聲音中振幅起伏與頻率起伏同時發生，是非常之稀少的聲音」，為了保有這樣的音色，Aimer的聲帶其實到現在也還沒完全痊癒，不過現在她也已經完成當歌手的夢想十年了！

出道以來就演唱許多ACG歌曲

2011年Aimer正式出道，首波發表的作品〈六等星の夜〉作為《未來都市No.6》的片尾曲登場，隨後同年發布的〈Re:pray〉作為《死神》的第29首ED登場，之後的Aimer就一直在ACG界相當活躍，這也是許多人更加期待她這次為《鬼滅之刃：遊郭篇》獻唱的原因，幽浮社可以請到她和LiSA同時獻唱真的有心！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，聲帶曾經受傷接受沈默療法！關於獻唱《鬼滅之刃：遊郭篇》片尾曲的神秘歌姬「Aimer」四件事！】