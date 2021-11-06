日本矢野經濟研究所對疫情對御宅族市場的影響進行了調查。這次的調查主要從動畫、同人、拼裝模型等13類進行。



有關調查的時間是2021年7月至到9月，從調查結果預測，與疫情前相比，拼裝模型、手辦、鐵道模型和玩具槍四類市場擴大，其餘九類市場縮小。

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其中拼裝模型和手辦方面受到《鬼滅之刃》的影響，在原有顧客的基礎上，又加入了眾多新顧客。鐵道模型發展平穩，主要靠原有顧客的購買力維持。在家中把遊玩玩具槍的人有所上升，玩具槍和維護用品銷量良好。

另外，在動畫市場方面，雖然本年度動畫製作數量與上一年度相比有所上升，但由於劇場的入場限制和線下活動的延期等因素，短時期內難以恢復到疫情前的狀況。

不過目前日本國外視頻播放平台對日本動畫很感興趣，除了購買作品的獨佔播放權之外，還有一些在日本投資設立了專門的動畫工作室。

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