【Pornhub / 遊戲 / 動漫 / Cosplay】色情短片網站「Pornhub」最近公開2021年度網站數據統計，揭露多個類別有趣數據，其中關於電子遊戲的數據，統計了最多人搜尋的遊戲及角色等等，其中關於觀眾使用甚麼裝置觀賞短片一項，原來不少人會使用PlayStation等遊戲主機瀏覽Pornhub。



大部份人都使用手機上Pornhub，只不知道是不是為了方便「單手操作」

👉Switch遊戲推介｜2021年10隻必玩神級動作遊戲 買唔到PS5都唔怕

盜墓者蘿拉人氣最高

據Pornhub今次公開的統計，最多人搜尋的遊戲作品是《Fortnite》堡壘之夜，緊隨其後的是Minecraft、Overwatch和Pokemon。令人有點意外的是Minecraft和Among Us都於搜尋榜上位於前列，雖然兩者都是全球爆紅的遊戲，但一個是像素風格連人物輪廓都是四四方方，另一個則是極簡約卡通風格，一般人大概都不會將這兩個遊戲和色情連想在一起，只能說世界之大，真是百貨應百客！

按圖放大Pornhub 2021年電子遊戲相關統計👇👇👇

+ 9

👉Disney+香港懶人包 最平月費僅$6？影片內容、收費、功能一文看

至於以角色搜尋名稱統計時結果就較為「正常」，最受歡迎的是盜墓者蘿拉主角Lara Croft，然後其他人氣之選有鬥陣特攻的D.Va、生化危機的Jill Valentine、任天堂的碧姬公主、FF7的Tifa等。

另外也有一些有趣統計，如至今年仍然有人在使用PS Vita瀏覽Pornhub，PSV已經是10年前的掌機，於2019年停產。

👉Switch 2021必玩遊戲｜Mario／Zelda 嚴選25款單人/派對好玩Game

同場加映：Gundam日本票選最靚高達 突擊自由高達排第4 UC機體才是王道？



【高達Gundam】高達系列歷史已超過40周年，系列推出過的機體多不勝數，「哪部機體設計更好看？」向來都是高達迷熱衷討論話題。最近又有日本網站讓網民公投最靚的機體，看看你的心水機體有沒有上榜吧！請看原文👉Gundam日本票選最靚高達 突擊自由高達排第4 UC機體才是王道？