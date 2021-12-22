機戰30免費追加機戰DD主角機！DLC 2推出鐵血的孤兒、超人參戰

日本 Bandai Namco Entertainment 萬代南夢宮娛樂已發售 PS4／Nintendo Switch／PC Steam《超級機器人大戰30》（スーパーロボット大戦30），繼之前 11 月 19 日推出 DLC① 讓玩家們下載使用後，如今官方正式公布，DLC② 也將於 日本時間 12 月 24 日 08:00（香港時間 07:00）推出下載！（豪華版玩家今天已可優先遊玩！）



在這次的 DLC② 中，除了之前所公開，包括《機動戰士高達 鐵血的孤兒》（僅有機體．駕駛員參戰）、《Ultraman》（僅有角色參戰）、《超級機器人大戰OG》系列的南部響介黑鐵巨人跟艾克瑟蓮變異白騎士等九隻追加機體．駕駛員登場外，還將會有合計共 31 種的追加任務一併推出。

▼▼▼12月更新內容▼▼▼

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▼▼▼DLC2▼▼▼

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▼▼▼DLC1▼▼▼