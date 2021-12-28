日本遊戲排行榜2021｜日本的朝日電視台（テレビ朝日）不時都會舉行大型觀眾投票「總選舉」（総選挙）節目，如2020年就有「動漫歌曲總選舉」（国民13万人がガチ投票！ アニメソング総選挙），由於投票人數夠多相對更有代表性，在網上引起廣泛迴響。今年朝日電視台再接再厲，舉辦「電視遊戲總選舉」（国民5万人がガチ投票『テレビゲーム総選挙』），有五萬名觀眾參加投票，選出他們心目中最喜愛電視遊戲排行榜。



冠軍《荒野之息》無懸念 頭10名有4款Switch遊戲

在12月27日朝日電視台播放的《国民5万人がガチ投票『テレビゲーム総選挙』》中，公開了由日本觀眾投票選出的100大史上最喜愛遊戲排行榜。投票遊戲沒有年代或地區限制，只要是一般理解的「電視遊戲」（主機遊戲）都可票選，而投票主旨亦非「最佳遊戲」或「最出色遊戲」而是「我最喜愛遊戲」（あなたが一番好きな（愛する）テレビゲーム），因此這個榜單反映的不單是遊戲的製作水準 / 好不好玩，而更多是日本玩家的口味取向。

即睇5萬日本機迷票選最喜愛遊戲Top 10：

+ 11

而榜單也十分反映了日本機迷的喜好，上榜的大部份都是日系遊戲，頭10名中有5款都是任天堂的遊戲，不過唯獨沒有Pokemon系列遊戲能打進頭10名，以「最喜愛遊戲」投票來說有些意外。頭10名其他位置則由FF、DQ瓜分，其餘11~100名也大都是Pokemon、生化危機、Metal Gear Solid、魔物獵人等經典日系遊戲系列；排名最高的非日本遊戲是第13名的《Undertale》，然後是第20名的《Minecraft》。近期非常火紅的MMORPG遊戲《FF14》則排在第47位。

記者個人最愛的黑暗靈魂3排在39位，也算是不錯

5萬日本機迷票選最喜愛電視遊戲11~100名

第11位 寶可夢 珍珠/鑽石

第12位 超級瑪利歐卡丁車

第13位 Undertale

第14位 寶可夢 劍/盾

第15位 勇者鬥惡龍4

第16位 王國之心2

第17位 薩爾達傳說 時之笛

第18位 潛龍諜影3 食蛇者

第19位 幻想水滸傳2

第20位 Minecraft

第21位 Splatoon

第22位 來吧！動物森友會

第23位 火焰之紋章 風花雪月

第24位 寶可夢 紅/綠

第25位 俄羅斯方塊

第26位 寶可夢 黑/白

第27位 勇者鬥惡龍11 尋覓逝去的時光

第28位 地球冒險2 基格的逆襲

第29位 大神

第30位 Apex英雄

第31位 皇家騎士團

第32位 生化危機

第33位 最終幻想6

第34位 最終幻想5

第35位 異度神劍2

第36位 寶可夢 金/銀

第37位 最終幻想9

第38位 魔法氣泡

第39位 黑暗靈魂3

第40位 異度裝甲

第41位 桃太郎電鐵 昭和平成令和也是慣例

第42位 女神異聞錄5

第43位 異度神劍

第44位 勇者斗惡龍10 覺醒的五種族Online

第45位 星之卡比 Wii

第46位 勇者鬥惡龍2 惡靈的眾神

第47位 最終幻想14

第48位 尼爾 自動人形

第49位 王國之心

第50位 寶可夢 紅寶石／藍寶石

第51位 最終幻想4

第52位 薩爾達傳說

第53位 深淵傳說

第54位 勇者鬥惡龍8 天空、海洋、大地與被詛咒的公主

第55位 妖怪手錶2

第56位 超級瑪利歐銀河

第57位 超級森喜剛

第58位 動物森友會

第59位 黎明死線

第60位 寶可夢 黑2/白2

第61位 任天堂明星大亂鬥

第62位 鐵板陣

第63位 最終幻想3

第64位 寶可夢 心金/魂銀

第65位 幻想水滸傳

第66位 對馬戰鬼

第67位 血源詛咒

第68位 寶可夢 X/Y

第69位 超級瑪利歐RPG

第70位 魔物獵人世界

第71位 瑪利歐醫生

第72位 星之卡比 超級豪華版

第73位 GT 4

第74位 任天堂明星大亂鬥X

第75位 來吧！動物森友會

第76位 卡比的飛天賽車

第77位 瑪利歐賽車Wii

第78位 信長之野望 全國版

第79位 潛龍諜影

第80位 薩爾達傳說 穆修拉的面具

第81位 勇者鬥惡龍建造者2 破壞神席德與空蕩島

第82位 聖劍傳說 瑪娜傳奇

第83位 勇者鬥惡龍7 伊甸的戰士們

第84位 最終幻想11

第85位 勇者鬥惡龍 6 幻之大地

第86位 魔物獵人

第87位 魔物獵人XX

第88位 薩爾達傳說 御天之劍

第89位 超級瑪利歐銀河2

第90位 最終幻想8

第91位 街頭霸王2

第92位 魔物獵人4G

第93位 女神異聞錄5 皇家版

第94位 火焰之紋章 聖戰的系譜

第95位 地球冒險

第96位 三國志

第97位 超級馬力歐世界

第98位 女神異聞錄4

第99位 精靈寶可夢 白金

第100位 女神異聞錄3



👉《高達德安之島》新電影2022上映 改自元祖TV作畫崩壞黑歷史集數

同場加映：信和訂玩具走數百人中伏｜2021玩具界大事件 + 7大中伏figure回顧



2021年的玩具figure水準平均有提升，但玩具界的「中伏事件」整體則比去年「精彩」得多。最爆當然是信和中心某玩具店無法向客人提供訂購貨品，TVB《東張西望》跟進，過百苦主排隊追討欠款的事件。入來睇全文得知來龍去脈。👉👉即睇全文