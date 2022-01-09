Switch 2022年10大新遊戲盤點　《寶可夢傳說阿爾宙斯》1月底登場

新的一年即將到來，代表著又有不少Switch新遊戲能玩啦～2022年有多款作品都將推出系列續作，不僅《瑪利歐＋瘋狂兔子希望之星》與《薩爾達傳說曠野之息》續篇，還有恐怖遊戲《夜迴3》，手機小姐特別整理10款Switch新作，一起來看看吧！



2022年Switch新遊戲1.《角落小夥伴在房間角落旅行》繁中版

上市時間：2022年1月20日

《角落小夥伴在房間角落旅行》是一款結合「大富翁」玩法的多人派對遊戲，以小可愛們前進不同的幻想世界展開旅程為背景，採「擲骰子」的方式前進，還有「音樂節奏關卡」等迷你遊戲可以玩，畫風可愛又療癒。

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2022年Switch新遊戲2.《寶可夢傳說 阿爾宙斯》

上市時間：2022年1月28日

《寶可夢傳說 阿爾宙斯》是一款結合動作與RPG的冒險遊戲，時空背景設定在還沒有任何寶可夢訓練家與聯盟的時代，在有著美麗自然景色的「洗翠地區」。身為「銀河隊」成員的玩家將以「祝慶村」為據點，對寶可夢生態展開調查，在這裏遇見「拉苯博士」，並製作出第一本「寶可夢圖鑑」。而完成圖鑑的方法當然就是收服各種寶可夢，此次特別加入「剛猛」與「迅疾」等全新對戰系統，同時為符合時代背景，在遊戲中登場的是以木材製成的古早精靈球，成功收服時會冒蒸氣，相當特別！

2022年Switch新遊戲3.《打工人》

上市時間：2022年初

《打工人》是一款社畜必玩的舒壓遊戲，玩家將化身成這名對公司不滿的上班族「吉姆」，遊戲提供「正常」至「不可能」等難度讓各位挑戰，為了成功升職上位，你可以運用各種奧步（例如狂發電子郵件塞爆他信箱），逃過陷阱並打敗討人厭的同事，偶爾利用「咖啡」復活（就像現實的我們一樣QQ），太期待這款遊戲上市啦！

2022年Switch新遊戲4.《刀劍亂舞無雙》

上市時間：2022年2月17日

3D動作遊戲《刀劍亂舞無雙》結合了《刀劍亂舞-ONLINE-》與《無雙》系列，背景設定在日本戰國亂世，15把「刀劍男士」為了捍衛正確歷史，奮力與敵人「時間遡行軍」展開對戰。遊玩時除了可控制刀劍男士的動作，還能了解他們的日常生活喔！

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2022年Switch新遊戲5.《星之卡比 探索發現》

上市時間：2022年春季

《星之卡比 探索發現》是主系列中首款「3D開放世界」遊戲，以人造建築與設施林立的不可思議世界為舞台，玩家將操控卡比在各種3D關卡中冒險，不僅「吸入」、「吐出」，還能使用複製能力招式，射出利劍或細針，畫風可愛又爽度十足。

2022年Switch新遊戲6.《夜迴3》

上市時間：2022年4月21日

《夜迴3》是經典恐怖遊戲《夜迴》最新續作，同樣採可愛畫風、恐怖劇情，這次故事以主角在森林中醒來為序幕，丟失一部分記憶的他為了解開詛咒，決定前往城市。這次也是在空無一人的場景中探索，且一樣會有置你於死地的可怕怪物，但只要閉上眼睛就能消除氣息，藉此避免被發現蹤跡。

2022年Switch新遊戲7.《瑪利歐＋瘋狂兔子希望之星》

上市時間：尚未公布

《瑪利歐＋瘋狂兔子》最新續作這次把主舞台拉到「宇宙」，小可愛們要前進銀河系對抗搗亂的敵人「Cursa」啦！遊玩時將探索不同的星球、遇見奇怪的居民，並從9位英雄中挑選3位組成最強大的隊伍，於每一回合使用各種戰術（也許是直接衝向敵人、與盟友合作跳躍等），在即時行動的創新戰鬥系統中成功拿下勝利。

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2022年Switch新遊戲8.《薩爾達傳說曠野之息》續篇

上市日：尚未公布

《薩爾達傳說曠野之息》也是很多人期待的遊戲！（荷包已經預備中）這次的冒險以「天空浮島」為舞台，主角「林克」將使用古代文明打造的神祕護手與各種能力，在海拉魯天空中與魔物對抗。不過官方尚未公佈詳細劇情與玩法，但是於預告片中已可看見絕美的畫面（真的美哭），太讓人期待了～

2022年Switch新遊戲9.《瘟疫傳說：安魂曲》

上市時間：尚未公布

《瘟疫傳說：安魂曲》以14世紀瘟疫肆虐的法國為背景，講述被通緝的姊姊「艾蜜西亞」與獲得特殊能力的弟弟「雨果」，為了在這個世界生存，運用各種武器來對抗敵人的故事。遊戲畫面相當精緻，不過由於主舞台是瘟疫城市，遊玩時會不時出現老鼠與大片「鼠海」，玩起來也是挺讓人雞皮疙瘩的。（笑）

2022年Switch新遊戲10.《傾聽畫語：最美好的景色》

上市日：尚未公布

由台灣團隊製作的《傾聽畫語：最美好的景色》，是一款風格精緻優美、結合密室逃脫與敘事的遊戲，玩家將化身為了追逐夢想不曾停筆的畫家，透過她的視角與周遭角色互動，深入了解他們的故事，玩完後會有看了場扣人心弦電影的感覺。

10款預計在2022年上市的Switch遊戲一次推薦給大家，妞妞們最期待哪款呢？快留言跟手機小姐分享吧！

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