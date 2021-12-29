Switch 2021年度下載量Top 30遊戲　MHR冇更新仍登頂、第2估唔到

隨著 2021 年度即將結束，任天堂也公布自家 Nintendo Switch 主機上 2021 年間下載排行前 30 名的名單，讓玩家們看看今年有哪些遊戲是最受玩家歡迎，下載數最高的遊戲！



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在這次公開的 2021 年度下載排行榜方面，前三名榜首分別由《魔物獵人 崛起》、知名人狼遊戲《Among Us》與《寶可夢》最新單機重製《晶燦鑽石》囊括。除此之外，許多玩家熟悉的作品，如《璀璨珍珠》、《桃太郎電鐵》、《超級瑪利歐 3D世界＋狂怒世界》、《魔物獵人物語2～破滅之翼～》等今年新作，或是如《瑪利歐賽車8 豪華版》等長賣型遊戲也都全部榜上有名。

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