鬼滅之刃粉絲自製禰豆子正統手染和服　網民：是對原作的愛｜C99

【鬼滅之刃 / C99 / Comic Market】雖然漫畫連載已完結一段時間，不過《鬼滅之刃》熱潮仍然持續，除了電視動畫版「遊郭篇」正在熱播、遊戲《鬼滅之刃火之神血風譚》熱賣超過100萬隻之外，同人、二次創作更是多姿多彩。在剛過去的大型同人活動Comic Market C99中就有Fans自製「禰豆子」的和服，還原度之高更是令人眼前一亮！



Comiket並非只得同人誌賣，今次C99就有人賣禰豆子手染和服。

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加賀友禪傳統工房手染 真正和服非Cosplay衫可比

製作出此高質素和服的是日本鬼滅Fans「ゆっきー」（@yukkieyama777），造型和花紋參照了《鬼滅之刃》官方畫集《幾星霜》中禰豆子的造型。而和服本體則是ゆっきー聯繫位於石川縣、日本歷史悠久的和服品牌「加賀友禪」的工房以傳統手染方式而成，是真真正正的高級和服，由「反物」、腰帶及繩等配件組成一套，非一般Cosplay服裝可比。

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分享一點冷知識，傳統和服並不像現代的衣物般「穿」上去，而是由多卷長布料（反物）「披掛」在身上，再以腰帶固定成型，所以會看到ゆっきー出售的和服是一卷卷捲好的布，有興趣的話可向Google老師請教更多和服知識。

所以穿和服時一般都需要別人協助。

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