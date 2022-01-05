任天堂最強法務部再獲勝　英國判6大ISP禁連結Switch遊戲非法下載

撰文：T客邦
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任天堂已經獲得了英國高等法院對六家Internet服務供應商(ISP)的禁令。該禁令將努力阻止Switch遊戲遭到非法下載。這意味著六家英國ISP--英國電信、EE、Plusnet、Sky、TalkTalk和Virgin Media--現在必須在兩年內阻止對特定ROM下載網站的連結。

據瞭解，六家被點名的ISP被要求阻止連結五個網域：nsw2u.xyz、nsw2u.org、nsw2u.com、nsw2u.net和nswrom.com。任天堂指出，這些網站提供了盜版的Switch ROM。

任天堂引用了英國《版權、設計和專利法》（CDPA）第97A條，提起訴訟的成本往往很高，但近年來已經變得非常普遍。數以百計的盜版或是違法網站，透過這種方式被ISP直接封鎖（如果加上他們的許多代理和鏡像網站，則有數千個），這些網站類型五花八門，包括 P2P/Torrent、串流網站、和銷售山寨商品的網站等。

任天堂認為他們點名的這些網站具有商業性質，因為它們以廣告為特色，根據頁面瀏覽量和彈出式廣告產生收入。鑑於其主要受眾的年輕性質，任天堂還對下載過程中出現的成人內容廣告表示擔憂。

該公司還表示，他們已多次嘗試通過其律師跟這些網站的所有者聯繫，以便在法庭外解決這一問題，另外它還認為所有被提及的網站都是由同一個實體組織擁有。

在Joanna Smith法官下達的命令中，其承認了有關域名提供任天堂版權的內容，且其中很大一部分下載來自英國。該法官認為，這些網站確實侵犯了任天堂在英國的版權，並且這些網站還侵犯了任天堂的商標權，違反了商標法。

Smith法官表示，為了在保護任天堂的權利和公眾的權利之間達成公平的平衡，對六家英國的ISP服務供應商頒發此一禁令。

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