12月Switch新遊戲推薦！無雙8、靈活腦學校　男女老幼聖誕有得玩

時間很快地來到2021年最後一個月，大家期待已久的多款Switch遊戲終於要壓軸登場啦！12月不僅有可愛度爆表的《天竺鼠車車》、《迪士尼魔法城堡》，人氣手遊《貓咪大戰爭》也將首度推出NS版本，手機小姐貼心整理9款本月上市的遊戲，快往下查收吧～



1.《靈活腦學校 一起伸展大腦》

發售時間：2021年12月3日

建議售價：219元

《靈活腦學校 一起伸展大腦》顧名思義，就是要透過遊戲，讓大家舒緩因忙碌而緊繃的大腦！一共收錄直覺、記憶、分析、數字、知覺5種類別，有考驗眼力與記憶力的「猜杯子」、依序破壞數字等，最多4人遊玩，語言支援中、日、英，可以跟朋友家人一起比賽，也能透過「幽靈對戰」模式，與世界各地的線上玩家對決哦。

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2.《兩人一起！貓咪大戰爭》

發售時間：2021年12月9日

建議售價：79元

經典手遊《貓咪大戰爭》也進軍Switch啦！遊戲語言包括中文、日文，支援單人或雙人遊玩，有協力合作模式與刺激的對戰廝殺模式，以及NS版本限定的原創遊戲。收錄的關卡與貓咪角色超過300個（種），且入手後不需內購，透過扭蛋就能收集可愛又有點怪的小喵喵喔～

3.《PUI PUI 天竺鼠車車 一起來！天竺鼠車車派對！》

發售時間：2021年12月16日

建議售價：339元

開車啦～《PUI PUI天竺鼠車車 一起來！天竺鼠車車派對！》是款風格可愛又療癒的「多人派對遊戲」，故事以主角「馬鈴薯」與好友因緣際會來到空曠的「天竺鼠鎮」為背景，玩家將透過玩「天竺鼠節奏」等10種小遊戲的方式，解鎖建築物、吸引不同的車車前來居住，讓這裡變成熱鬧的小鎮。遊戲最多支援4人遊玩，還可以裝扮車車哦！

4.《迪士尼魔法城堡 我的快樂生活 2：Enchanted Edition》

發售時間：2021年12月16日

建議售價：339元

喜歡Disney的讀者們，不能錯過《迪士尼魔法城堡 我的快樂生活2》啊！遊戲以夢幻的「迪士尼樂園」為舞台，讀者將變成「夢想世界」的居民，裝扮你的專屬角色、收集材料佈置家裡與咖啡廳，參加派對或來場趣味釣魚，還能跟米奇等人氣明星互動，登場角色超過100位。

除此之外，更可前往《魔雪奇緣》、《史迪仔》、《小魚仙》、《愛麗絲夢遊仙境》、《白雪公主》、《小熊維尼》6大世界體驗故事劇情，夜晚還有絕美燈光秀「魔法夢」動畫能欣賞。

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5.《冷然之天秤：帝都幻惑綺譚》

發售時間：2021年12月16日

建議售價：398元

喜歡戀愛遊戲的讀者，不能錯過《冷然之天秤：帝都幻惑綺譚》！故事以大正25年，帝都東京在經歷大地震後，開始發展日西混合的獨特文化為背景。由於現代化，印刷書逐漸取代手寫書，更傳出「讀了手寫線裝書就會自殺」的神秘事件。

玩家將化身為了拯救沒落家族而聯姻的少女，在一場意外中獲得能看見稀有之物「靈韻」的特殊能力，因此進入「鴟鵂」（帝國圖書情報資產管理局）工作，也與6位男主角有了命運般的羈絆。遊戲畫風精緻，支援中文，可攻略正義系、冷淡系、溫柔系等男子，有戀愛線也有懸疑劇情可體驗。

6.《舊書店街的橋姬 NOMA》

發售時間：2021年12月16日

建議售價：468元

耽美控必玩《舊書店街的橋姬 NOMA》！人氣BL遊戲以大正時代的梅雨季節為背景，故事舞台設定在「神保町」，講述一名愛做白日夢的少年「玉森」以成為東京帝國大學的學生為目標，玩世不恭的他因為被趕出家門而投靠朋友，並在「梅缽堂」找到工作，但好友卻陸續因意外死亡或失蹤。

後來玉森才意識到他被捲入三日雨天的時空循環，因此踏上尋找拯救好友的方法，尋找他們死亡的真相。遊戲最大亮點就是會以炫麗迷幻的色彩來呈現每個角色，還特別加入5篇全新劇情的短篇故事，並新增說明故事中關鍵詞彙的用語集，語言支援中、日、英，滿18歲的玩家才能玩。

7.《英雄傳說 閃之軌跡 IV -THE END OF SAGA-》

發售時間：2021年12月23日

建議售價：398元

《英雄傳說 閃之軌跡》才剛於11月推出第3代，緊接著又在12月釋出第4代，這次是劇情RPG「閃之軌跡」的完結篇！故事講述因為「巨碩黃昏」，詛咒開始在埃雷波尼亞帝國中擴散，與卡爾瓦德共和國的戰爭即將爆發，黎恩因力量失控被抓走，新生「VII班」因此踏上拯救他的旅程。遊戲收錄系列作的所有要素，不僅歷代角色將現身，還加入了新的區域，更特別支援「高速跳略模式」和「自動戰鬥模式」，最高可切換最高6倍的速度。

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8.《真‧三國無雙 8 Empires》

發售時間：2021年12月23日

建議售價：一般版468元，豪華版884元

《真‧三國無雙》20週年紀念作品怎能錯過！遊戲語言支援中、日、英，同樣加入爽快戰鬥、策略博弈等經典元素，也有能創建專屬武將的「編輯功能」，並特別新增以城池週邊區域為戰場的「攻城戰」，讓讀者率領軍隊奪取城池。同時，玩家也能選擇成為君主、將軍等身份，透過「政略系統」和各種武將交流，完成你的強國霸業三國夢。

9.《共生邱比特》

發售時間：2021年12月24日

建議售價：398元

《共生邱比特》是款讓讀者們當媒人牽紅線的遊戲，身為婚顧、同時也是真的「邱比特」的女主角為了成功升官，接下了讓5位「問題會員」結婚的任務，與他們一起成為「相親共享租屋TV節目」的來賓，展開了有趣又有點臉紅心跳的同居生活。遊戲語言支援繁體中文，共有5位帥氣男主角可攻略，不僅有身歷情境的戀愛模式能體驗，還能透過心理測驗來看你與他的相配指數。

9款12月新發售的Switch遊戲一次推薦給大家，恰巧這個月適逢聖誕節，挑一款當成耶誕禮物送給自己（或另一半）再適合不過了，心動的讀者快手刀入手吧！

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