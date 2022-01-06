《GT7》（Gran Turismo 7 跑車浪漫旅 7）｜PS5、PS4 首款2022皇牌遊戲實體由1月7日起就可以落鋪預訂、數碼版已經可在PS Store訂購，同時遊戲再分為普通版及GT 25週年紀念版，6個版本有甚麼分別？



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數碼實體4個版本有甚麼分別？

去零售店會有額外禮物！PS5版定價雖然略貴，但全部都包括PS4下載版。如果暫未打算換機升級（或未買到機），其實也不急，因為所有PS4版買家，將來在遊戲正式發售時，都可以再後補100元追加PS5下載版。

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現時《GT7》已公開了不少影片，以下為駕駛席主觀視視點的賽車畫面，從影片所見車廂內籠的細致度無可挑剔，過彎時亦非常流暢，而且整個賽段的光影效果都做得極為出色。

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同場加映：《亞基拉》公映34年後網民竟掘出新彩蛋！

亞基拉 AKINA Netflix上架｜1988年震撼全世界大友克洋（Katsuhiro Otomo）科幻經典動畫電影《阿基拉 AKIRA》，近期推出經4K修復的高畫質版本，亦因此被眼利網民發現了一個隱藏了34年的神秘彩蛋、並且將之破解！《阿基拉 AKIRA》最近亦於香港Netflix上架。全文在此 👉《亞基拉》公映34年後網民竟掘出新彩蛋！盤點8套動畫有趣彩蛋