港產聲優︱「香港古谷徹」馮錦堂　演活小志強、星矢等經典角色

成為一位出色的配音員，要具備甚麼條件？

（以下內容節錄自《我係聲優．馮錦堂——配音員的好聲歲月》。）



要能成為好的配音員，所需條件不外乎八個字：「反應敏銳，眼利口爽」。

配音員必須反應夠快，在看台詞的時候，就如同古人讀書般，能夠一目十行。由於我們早已習慣讀稿，看台詞的速度會比一般人快得多。早期，我們都是看手寫稿的，由於筆跡人人不同，有些人的字是很難看的，但我們還是受得了。時至今日，我們都變成看電腦打字稿，閱讀上更是容易得多。

至於「眼利口爽」，就是嘴巴要能跟得上眼晴。由於粵語稿的「口數」，有時不一定能完全配得上畫面，最終還是要我們自己微調。總而言之，既要看稿，又要看畫面的嘴形，好使台詞能夠配合得上。

經典配音作品的回顧

我首次聲演要角的第一部動畫作品，是1982年的《戰士高廸安》。而真人戲劇作面，最有代表性的就是1991年為日劇《阿SIR早晨》的第二男主角榎本英樹配音，當時大受歡迎。

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1985年，我為《足球小將》中的小志強配音，他是主角戴翅偉（由袁淑珍配音）的死對頭。這角色個性「很串、很Cool」，一開始就很自負，並以自己的「猛虎射球」硬撼戴翅偉的「衝力射球」；演繹這類血氣方剛的年青人角色，我是頗有心得的，會盡量表現那昂揚的志氣，而又不失自負的性格。故事發展到後來，兩人變成隊友關係。這一齣作品，對日本社會影響很大，如J.LEAGUE（日本職業足球聯賽）的誕生，據說也是因這齣動畫而引發的。

另外有一齣動畫，也是上世紀八十年代中期播放的，就是《我係小忌廉》。負責為女主角小忌廉配音的是孫明貞，她同時也是《IQ博士》中女主角小雲的配音員，是藝員訓練班的師姐。在《我係小忌廉》中，我負責聲演男主角俊興，他是個很喜歡小忌廉的男孩，與此同時身邊的小桃（變身前的小忌廉）一直很喜歡他，但他卻不知道兩人其實是同一個人。這劇情相當有趣，跟孫明貞也合作愉快，所以留下較深印象。

1988年，我配《龍珠》中的笛子魔童（ピッコロ，其名字源自「短笛」piccolo），雖然只屬配角，但在故事中的位置也很重要。為了演繹出這角色的邪氣，我需要把自己的聲線壓沉，此舉其實讓我感到很辛苦。因為壓聲發音是會傷害聲帶的，長久會變得沙啞。不過為了呈現最好的效果，我還是選擇這樣做。所幸這角色不是主角，對白不算太多！

同一年，還有一齣不大知名的卡通動畫《肥牛牛布斯》，這齣卡通我是與師兄盧國權合作的，當時他配主角布斯，我則為烏龜「達度」配音；這是一齣很惹笑的作品，我聲演的那隻烏龜，經常脫殼而出，像是沒穿衣服似的；記得配音時廠內氣氛都很輕鬆，大家都被搞笑的情節逗得很開心。

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1990年，我配《聖鬥士星矢》中的主角星矢。這部動畫的配音工作流程相當趕，今天剛完成配音，下星期就會播出。當時由於這動畫有較多暴力場面，所以要安排在深宵時段播放，然而，收視率一點也不差，可能因為漫畫版早已十分流行。我也因為聲演這角色，而廣為觀眾認識。曾有本地動畫雜誌形容︰「馮先生的一副堅強、衝動、矯健的聲線，配演星矢起來，幾近完美，簡直和在日本配演星矢的古谷徹不遑多讓。」古谷徹在日本配音界相當知名，很多動畫的主角也是由他聲演，除星矢外，還有《機動戰士》的阿寶、《橙路》的春日恭介、《美少女戰士》的地場衞等；自此，也有粉絲稱我為「香港古谷徹」。

《聖鬥士星矢》的配音陣容中，還有保全哥（林保全），他是為另一角色紫龍配音；但我跟同劇另一位配音員較有火花，那就是聲演雅典娜的黃麗芳。兩人都是早我入行的，是我的師兄師姐，跟我都非常要好。

1993年的台劇《包青天》中，我負責配王朝，但因為並非要角，所以我往往會兼配其他角色。其中由鈕承澤演的奸角，就是由我配音的。

1995年的《幽遊白書》，我並不是配主角，而是配了幾個角色。當中值得一提的，是我試過配演兩個角色同場進行對話，我相信心水清的觀眾會聽得出來。當時先配好角色A的對白，然後再配角色B的對白。這種處理方法稱為「單收」，事實上在配音過程中，每個人的聲音是一條獨立音軌。不過如果在對話中，配音員之間能有即場感情交流的話，效果是會比較好的。

之後印象較深的角色，分別有：

•1997年的《櫻桃小丸子》中，我配丸尾班長；

•2004年在《火影忍者》中，我配的是伊留加老師（海野伊留加），不過戲份並不多。

•另外還有2006年開始聲演《喜羊羊與灰太狼》中的灰太狼。

在「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮」中，獲梁乃鵬先生頒發「老人牌」。當時我已效力公司30年。

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書名：我係聲優．馮錦堂——配音員的好聲歲月

作者：馮錦堂



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