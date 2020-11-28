日本漫畫家吾峠呼世晴在 2016 年開始連載的少年漫畫作品《鬼滅之刃》在去年憑藉幽浮桌的電視動畫全面大爆紅，終於上映第一部動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》馬上就票房大爆發，在日本、台灣和香港皆掀起的「大哥沒有輸」狂熱，也讓作為男主角配音員的 29 歲男性聲優花江夏樹備受矚目，現在他就憑藉著高話題度登上了日本知名節目《情熱大陸》，正是新垣結衣曾在《月薪嬌妻》第一集開頭模仿的節目，可見能登上《情熱大陸》可以說是日本名人的一大成就認證。

花江夏樹在 9 年前、2011 年其實還是只能配音超級路人的小咖，節目上佐倉綾音就爆料當時她對《便當》動畫裡只有短短一句話的花江就印象深刻。沒想到 9 年後的現在花江以《鬼滅之刃》炭治郎的暖男聲音成為了國民好哥哥，就連花江的超級偶像、大咖聲優山寺宏一都直言：「第一次出現讓我這麼嫉妒的後輩！」戲外的花江也以愛家愛妻的好男人形象深受粉絲愛戴，今年 29 歲的他早在 2016 年就宣告結婚，並正好於《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》電影上映時與老婆喜迎雙胞胎女兒，雖然因為《鬼滅之刃》而人氣高漲，但花江卻絲毫沒有任何驕傲自負「天狗」的態度跡象。

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事實上花江夏樹私底下並不是個愛現或自戀的人，他高達 174.1 萬追蹤粉絲的推特帳號幾乎都拿來曬貓，還一度被《鬼滅之刃》官方誤認為假帳號成為知名笑話段子。而他的 Youtube 則幾乎都是拿來放打電動的實況，像是他也曾親自玩過台灣知名遊戲《返校》並大讚「像在看電影情節一樣！」

被問到自己聲音的優勢或不同之處是什麼，花江則感傷回憶：「我認為是某部分我可以很直接呈現出角色某種黑暗性的存在，像是我之前配過《東京喰種》金木研都是比較陰沉的角色。我的母親在我高中時就離世了，沒幾年父親也跟著一起走了，媽媽逝世時我哭了 3 天3 夜，父母都一直相當支持我成為聲優，之後進行配音工作我也會不斷回憶起那份心情，有點悲傷啊。」

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因為《鬼滅之刃》高人氣，花江現在不只每天行程滿檔，工作更是從凌晨 4、5 點就要出發，但現在擁有兩個寶貝女兒的花江相當感恩：「雖然生活更加忙碌了，但隨著家人的增加，在我心裡也是一件大事。妻子和孩子都成為我心靈的新支柱，在心裡想『一定要給她們幸福的生活！』」讓我們一起期待剛當上新手爸爸的花江未來聲優之路的擴展～

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