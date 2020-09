聲優團體TrySail五周年演唱會線上完美舉行　9月20日加開PART 2

由麻倉桃、雨宮天、夏川椎菜三名聲優在2015年組成的聲優團體「TrySail」在今年迎來成立五周年的日子,而受到疫情影響宣布中止的『LAWSON presents TrySail 5th Anniversary Live "Go for a Sail"』則改以線上演出「LAWSON presents TrySail 5th Anniversary "Go for a Sail" STUDIO LIVE」的形式在29日演出。