聲優團體TrySail五周年演唱會線上完美舉行　9月20日加開PART 2

由麻倉桃、雨宮天、夏川椎菜三名聲優在2015年組成的聲優團體「TrySail」在今年迎來成立五周年的日子，而受到疫情影響宣布中止的『LAWSON presents TrySail 5th Anniversary Live "Go for a Sail"』則改以線上演出「LAWSON presents TrySail 5th Anniversary "Go for a Sail" STUDIO LIVE」的形式在29日演出。

演出開始之前三名成員先與觀眾們進行了會前對談，包括感謝大家本次收看直播，也提醒觀眾這次觀影的五個看點「運鏡」、「五年的歷史」、「修行」、「衣服」以及「溝通」。而演出前一天的28日剛好是雨宮天27歲生日，直播中夏川椎菜與麻倉桃也獻上祝福，雨宮天也表示三個人的生日剛好是六、七、八月連續，而且看到直播間不斷的留言「能夠被這樣實時祝福的感覺真的很難能可貴。」

演出開始，三名成員各自以代表色黃紅藍的服裝現身，現場的階梯舞台也以三種顏色為基調打造，帶來第一首歌《Youthful Dreamer》為整場演出拉開序幕，接著第二首歌《WANTED GIRL》時，夏川先是向觀眾喊道「歡迎來到這次的演唱會！」雨宮天「五周年的演出真的非常感謝大家！」麻倉桃「讓我們透過畫面一起High吧！」一連演出《オリジナル》、《かかわり》後，第五首《ホントだよ》運用不同的畫面切換，讓成員們有輪流瞬間移動道鏡頭前的感覺。第六首歌曲燈光轉暗，演唱了Trysail超過兩年沒有在演出中唱過的《Journey》。

相關圖輯：8位又聲唱歌又好聽 聲優動畫女歌手美圖集▼▼▼

+ 62 + 62 + 62

第七首《truth.》進到了第二個舞台，以LED燈板為背景打造的舞台，大量的光影效果配上成員們的第二套服裝凸顯出強烈的現代感，這次她們換上類軍裝的雙排扣配上蕾絲袖身及銀色緞帶編成的連身裙，同時雨宮天、麻倉桃也綁起了馬尾，全身銀白色的風格更添幾分夢幻感覺。來到第八首《Sunset カンフー》是Trysail少見有著中文歌詞的作品，背景打上以紅色為基調的中國風圖騰及龍鳳圖案，強而有力的節奏配上舞蹈架式十足。

演唱會進到末盤，第九首先是為觀眾們帶來《High Free Spirits》一曲，演唱到一半時雨宮天用手遮住鏡頭，下一秒手離開時畫面變成了麻倉桃，實現了現今常用的遮擋鏡頭轉場，隨後攝影機站在三名成員中央不斷旋轉拍攝成員，速度感十足的表現也讓聊天室呼聲不斷。而最後一首演唱了在今年發售的《ごまかし》，此時背景LED燈打上了整片如單曲封面的花窗玻璃，演唱會也在輕快活潑的旋律中畫下句點。

會後直播三名成員除了提到這次演出在錄製時的趣事及辛勞，同時也公布將舉辦「LAWSON presents TrySail 5th Anniversary "Go for a Sail" STUDIO LIVE」PART2的演出，時間為日本9月20日（日）晚間7點開場，8點開演，詳細售票訊息將於Trysail官方網站公開。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】