《三國志・戰略版》在 1 月 8 日終於進入萬眾期待的 S6 賽季「赤壁之戰」，就算不熟悉三國的人都耳有所聞「赤壁」，更可況是熱愛三國的玩家們，這場三國數一數二的大戰役的吸引力都是其他內容無可比擬。



新代言人-伍佰

S6「赤壁之戰」賽季除了加入新的玩法、兵種、武裝外，更特意邀請台搖滾教父—伍佰，接任為2022年新代言人。原來伍佰也是三國志系列遊戲的忠粉，非常欣賞《三國志．戰略版》中的美術設計，以及遊戲中的玩家互動。「兄弟同行，無所不能」，就算被敵人圍攻時，盟友也會二話不說出兵幫忙。

（官方圖片）

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「赤壁之戰」必玩水戰

「赤壁之戰」的重心當然是水戰，《三國志・戰略版》S6 就加入水戰玩法，新兵種「水軍」和三種不同能力「戰船」每遊戲局勢變化萬千，今季的戰略重點也會轉到水路上，能否稱霸水路將成為能否致勝關鍵。

（官方圖片）

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赤壁大火

「火計」也是左右「赤壁」的一大關鍵，S6 新增「火計」、「滅火」指令，玩家可點燃自己或盟友地塊相鄰的地塊，火焰可對部隊／建築造成持續傷害，不同強度的火焰所造成的傷害不同。再加上全新的自然元素 — 風，火勢將受風向影響蔓延，當掌握到氣像、地勢，就能做到不費一兵一卒左右大局。

（官方圖片）

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「赤壁」兩大武將

成功遊說孫權聯劉抗曹的諸葛亮，以及水戰大敗曹操的大都督周瑜，兩個「赤壁」重要的武將都在 S6 有新的角色卡推出，「SP 諸葛亮」和「SP 周瑜」能分別組出兩隊 T0 陣容，因此是玩家們在今季必抽的武裝。

線下活動回饋玩家

官方在2021年12月更特意為遊戲中的兩個同盟—「爆機兄弟」及「天下」舉辦線下聚會，以回饋玩家一年來的支持。首次的線下周盟聚會反應熱烈，官方更表示有意舉辦更多同類型的！

達哥從S1開始遊玩，與盟友一直奮戰至今，證明遊戲有多麼的吸引（官方圖片）

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