PS VR2確認開發　將搭載4K HDR OLED 120Hz螢幕　備視線追跡技術

雖然傳了很久，不過在今日索尼CES發布會上，官方首度確認新一代PS VR在開發中，並且名字就叫PlayStation VR2，而其對應的操控設備則名為Sense Controller。發售時間與價格尚未公佈。



在規格上為了獲得高解析的體驗，PS VR2提供4K HDR，單眼解析度達到 2000×2400，90/120Hz的流暢幀率。對應 HDR 映像，視野廣角達 110 度，更透過視線追跡技術令視點附近的映像更精細，視點外的地方解析度會較低，以減少對裝置的負荷，亦加入了全體畫質上升的「Foveated Rendering」技術。

PlayStation VR2在CES 2022中率先發布，將搭載4K HDR OLED 120Hz螢幕，效能相當強勁：

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PS VR2透過嵌入在VR耳機中的內建鏡頭跟蹤玩家和控制器，不需要外部鏡頭。PS VR2 Sense技術結合了眼動追蹤、耳機反饋、3D音訊和創新的PS VR2 Sense控制器，營造出深度沉浸感。耳機反饋是一種新的感官功能，可放大玩家對遊戲中動作的感覺。

此外，PS5的Tempest 3D AudioTech使玩家周圍環境中的聲音更加真實。該設備還可以檢測玩家眼睛的運動，這使玩家能夠以新的、逼真的方式進行更直觀的互動，從而增強情緒反應和增強表達，從而在遊戲中提供新的真實感。此PS VR2 外安裝操作簡單，只需一根線直接連接到PS5即可。

隨之發布的還有PS VR2新作《地平線：山之呼喚》（《Horizon Call of the Mountain》），本作由Guerrilla和Firesprite開發，遊戲旨在獨特體驗中融入新的沉浸感，旨在推動硬體技術、創新和遊戲性，將為玩家帶來《地平線》世界觀下的全新冒險。目前遊戲發售日期暫未公佈。

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