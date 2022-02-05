去年11月，台灣dcard討論區有網民分享，家中價值50000新台幣（約14000港元）的高級娃娃，慘被年幼表妹玩到支離破碎；事後姑姐只肯賠償5000新台幣。事主堅持提告，卻被教訓不應跟小朋友計較、爸爸情緒勒索指他破壞家庭和諧。事件在網上升溫、更登上網媒跟電視新聞。經過3個月發酵，事主近日更新了令人意外的最終結局。



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先回帶看看11月至今案發經過：

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事主後來用LINE跟姑媽講數，可對方不單堅持只賠5000新台幣，更搬出「她只是個孩子」這免死金牌，反過來怪事主跟小朋友計較…人家是來跟你家長計較好不好？因為警方也表示此事件難以用刑事毀壞去提告，懂法律的網民說，其實可以民事索賠，但將會花很長時間處理。

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新年新發展．意想不到的最後波士

經過3個月，近日樓主再次在台灣dcard討論區出文，事件有意想不到的援軍，但最後又有個更意想不到的重量級大波士扭轉局勢：

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雖然故事發展太過富有戲劇性，而且選正新年有大量玩具慘被拜年小朋友破壞的農曆新年時期公開「結局」，不少網民開始質疑事件的真實性，也要求樓主擺出娃娃被破壞，提告、撤案的相關案件文件。但也有網民支持樓主，竟然他沒必要將所有東西都一一公開，信則有、不信則無。不知你又覺得事件是真是假？

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