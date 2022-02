《殭屍校園》Netflix 韓劇(All of Us Are Dead)人氣在農曆年假期前已經不斷爆升,網上各Netflix討論區都以它為主題,比起低成本製作的日劇、已經沒有新鮮感的喪屍美劇,《殭屍校園》有大場面,有校園年輕男女學生做主角,Sure Win!即睇朴所羅門 朴持厚 趙怡賢等6位型仔靚女的IG戶口,當中一位連演《魷魚遊戲》、《殭屍校園》,IG追蹤數竟然4萬爆升至713萬!



朴持厚/全劇最年輕女演員

朴持厚在《殭屍校園》扮演女主角「南溫召」,劇中靠從爸爸身上學會的消防、求生知識救活了很多同學。私下年僅19歲的她是劇組中最年輕的一員,也是個淡定且演出經驗豐富的女演員,自16年以電影《被隱藏的時間》出道後,先後演出了《復仇筆記2》、《致命目擊》、《美麗的世界》……19 年以《我們與愛的距離》在翠貝卡電影節獲得最佳女主角變,亦是第39屆韓國電影評論家協會獎最佳女新人得主,快將與李炳憲、朴敘俊、朴寶英共演大片《水泥烏托邦》。

朴持厚似乎很少放個人生活照上IG,相片傾向知性美、型格氣質類,followers有166萬。(@03_hu)

趙怡賢/最索女班長

趙怡賢以《機智醫生生活》爆紅,在《殭屍校園》扮演班長崔南拉,高材生屬性、性格冷漠,看網上人氣,三位主要女角中以她獲得最多觀眾支持。在有感情線的她,平時拍劇拍片都跟很多型男合作過,比如《復仇筆記》的朴所羅門,今次在《殭屍校園》再一次合作。

趙怡賢曾經是JYP練習生,不過最後選擇了當演員,她的IG(@yihyun_1208)有238萬人追蹤,有很多大頭自拍,還有不少狗狗相片睇。

李瑜美/27歲童顏女學生

李瑜美在劇中扮演性質刻薄的粉紅衣女高中生「李娜妍」,真人原來已27歲,穿起學生制服仍然沒有違和感!你沒認錯人,她也是《魷魚遊戲》中的少女「智英」。10年才出道的李瑜美,在接拍兩部超級大作前仍需要兼職賺生活費,但如今李瑜美的IG(@leeyoum262)粉絲數已由4萬爆升至713萬!劇中的她都有很重的陰暗面,私下真人勁cute、拍照時表情甜美可人。

李瑜美身型超好,閒時喜歡玩滑板,也是時裝show、雜誌model常客,除了日常自拍,還有很多不同髮型的氣質美女造型照!

尹燦榮/少年Jump style男主角

《殭屍校園》男主角李青山不是型仔、美少年類形,是一位很熱血、有義氣、有衝勁的男學生,演員尹燦榮本身也高中畢業了幾年而已,成功演出了這位很「少年JUMP」的男主角。

上尹燦榮IG(@yooncy1)你會發現他真人比劇中的學生look斯文得多,一臉稚氣很可愛。

劉仁秀/韓版193

劉仁秀飾演的重讀生尹奎男性格反叛,觀眾應該都會看得很生氣,有觀眾數過他在片中足足墮了4、5次樓,稱他是「墮樓KOL」,又表示他髮型身高都有點像Error的193,如果拍香港版《殭屍校園》一定要找193演。戲外的他其實型像百變,演過《大力女都奉順》、《學校2017》、《18歲的瞬間》、《遠看是蔚藍的春天》等作品。

劉仁秀似乎也很喜歡自己的角色,IG(@k.a_innsoo)還跟自己的紙板人自拍。

朴所羅門/最靚仔男同學

朴所羅門,一聽個名就知與別不同!高大靚仔有型、烏茲別克出世,他扮演的帥哥男同學李秀赫,跟班長(趙怡賢)有一段感情線,相信很多女影迷已經秒like了朴所羅門的IG(@lomon991111),追蹤數高達269萬人!

