農曆新年 Netflix 2月下架 21作品最後召集｜新年長假想不出戶、又或拜年時想搵戲睇解悶，必煲Netflix 2022年2月下架作品，包括《百變小櫻Magic Card》第1季、DC英雄《水行俠》Aquaman。



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《百變小櫻 Magic Card》（1月31日下架）

Netflix現時有全3輯《百變小櫻》，不過頭48集「庫洛卡篇」將於1月31日下架，之後就只餘下小櫻卡及Clear Card篇了。

《百變小櫻 Magic Card》（1月31日下架）

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《回到未來II》（2月15日下架）

史匹堡《回到未來》三部曲中最多未來科幻元素：飛行滑板、Nike冇鞋帶波鞋……《Back to the Future Part II》2月15日下架，同日連第3集也會下架，整個系列消失於Netflix

《Back to the Future Part II》2月15日下架

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同場加映：Pan Piano真身曝光｜東雲／魷魚妹 4位日韓女網紅成功不只靠身材



YouTube鋼琴師Pan Piano（小P）以鋼琴技巧、身材、不露樣子為賣點走紅多年，最近她疑似「破功」被人肉搜出真樣舊照。她靠真材實料，並無影響其頻道人氣。同場分享幾位日系擊系人氣網紅：位位都不單賣身材，還非常有實力！全文在此 👉Pan Piano真身曝光｜東雲／魷魚妹 4位日韓女網紅成功不只靠身材

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