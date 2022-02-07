高達模型影相神技超遠近法　懂玩這招拍戰鬥場面帥爆勁呃Like

高達模型 SHF Robot魂 拍照秘技｜在twitter看到一張高達斬渣古模型相片，近鏡頭的高達左手跟右腳「砂煲咁大」、右手跟被斬爆的渣古則小如黃豆，這震撼畫面竟然不是以貴價魚眼鏡頭拍攝，而是用模型界高階技法「超遠近法」製作而成！這種手法原來在60年代的《咸蛋超人》已有在用？即睇怎樣玩！



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以相同方法拍攝的渣古，大腳、大槍非常有型！

👉模型影相神技超遠近法詳解

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原來畫面中高達的巨型左臂，實物就真的比右臂巨型！是以不同比例的高達模型組合而成：身體是1:100 MG；巨型左手、右腳跟光束劍是1/60 PG；較小的右手跟左腳，更是手工改短的1/144 HG組件。而遠景中的渣古甚至可以用扭蛋去拍，即可在細小的場景中製作一張迫真的「超遠近法」、迫力十足的震撼相片！幾千Share、幾萬Like不是夢。

家中高達模型如果被分屍，可索性拿來改裝拍超遠近法相片，但以下這位受害者的案例，就不是那麼簡單就能解決……



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去年11月一位台灣網民分享慘劇，家中價值5萬新台幣（約1萬4千港元）高級娃娃被表妹分屍，她堅持提告並在網上爆料，事件成網上熱話，3個月後，事主更新了令人意外的最終結局。👉👉全文在此：萬元珍藏娃娃遭表妹分屍 姑姐拒賠事件新進展：終極波士扭轉局勢