曾為YOASOBI《向夜晚奔去》繪插畫的知名畫師古塔つみ，自2017年後再度被指控作品涉嫌抄襲一張model硬照。他／她即時將畫作從IG/Twitter刪除，並為對相中人做成困擾而致歉。然而古塔堅持自己的創作方式並沒有侵權；他／她的創作方法，其實連《男兒當入樽》井上雄彥也用過，究竟誰是誰非？



人氣日本二人音樂組合YOASOBI，由於隊中靈魂人物Ayase出身自YouTube VOCALOID（日語：ボーカロイド，簡稱ボカロ）創作圈，所以唱片封面、YouTube影片都習慣以動畫代替真人拍照／拍片，間接捧紅了很多合作過的畫師／動畫師。去年Uniqlo與YOASOBI合作，以名曲如《群青》、《春紫菀》（ハルジオン）為主題，推出了10多款聯乘UT，T恤不出數天在港、日搶購一空！

YOASOBI女主音Ikura 幾田穿上的Uniqlo Tee，正是由涉嫌抄襲的古塔つみ設計。

👉年廿八大掃除｜AirPods Pro耳機清潔 8步除垢教學 用錯溶液整壞機

其實古塔つみ抄圖指控都已經出現一段日子，他向來都不回應，今次之所以要刪圖及出聲明，原因是被抄襲的一張時裝造型照，當中一位model直接在twitter中發聲。而因為古塔因YOASOBI tee而大紅，令事件更引人注目。

究竟有冇抄？自己睇！

網民貼出更多古塔つみ涉嫌抄襲插畫

+ 1

👉拜年模型災難｜家中珍藏高達／figure／合金 新年最怕小小破壞王

YOASOBI / Uniqlo「躺著也中槍」

古塔つみ抄襲（＠cotoh_tsumi），為何YOASOBI也中槍呢？因為古塔つみ近期正是因為在UT系列中，女主音Ikura 幾田 特別穿上拍造型照的人氣曲《向夜晚奔去》（夜に駆ける）版本UT，正是由涉嫌抄襲的古塔つみ設計，後者亦因此人氣爆升，各大網媒報道事件事，自然都加上YOASOBI之名去增加花生味，真是躺著也中槍。

好在並不是這張《向夜晚奔去》T恤插畫抄襲

👉Apple訴訟和解｜iPhone iPad 翻新機買家獲4億賠償 即睇你有無份

其實事件受害者不只YOASOBI及Uniqlo，任天堂《精靈寶可夢》早前也與古塔つみ合作推出波卡曼精品，亦有網民指疑似抄圖！但記者客觀分析，一個小女孩抱著毛公仔的構圖，大概都是如此，細心看手部動作亦不相同，這個抄襲指控很難成立。

👉高達迷帶妻女行模型店出事 女兒一句話爆模型價值 店員落井下石

入樽都有抄動作｜古塔つみ堅持沒侵權

其實無論日本、香港，不少漫畫家都會利用雜誌上的相片去模仿動作、造型，比如港漫如《龍虎門》、《古惑仔》的畫面插畫，很多都能抄到出處。連《男兒當入樽》井上雄彥，也被發現漫畫內很多投籃動作是原封不動照抄NBA球星作賽時的相片。不過因為只是抄構圖、動作，你只能從創作上的原創性去批評，但作者真的由頭重新描繪了一次，無法構成「抄襲」或「侵權」。

《男兒當入樽》井上雄彥，也被發現漫畫內很多投籃動作是原封不動照抄NBA球星作賽時的相片。

更多疑似抄襲漫畫個案

+ 4

不是幫古塔つみ、井上雄彥解釋，但這個臨摹習慣，其實由來已久，因為過去數碼相機並未普及，抄硬照、抄雜誌model動作、抄外國電影海報是常見的事。由於網絡未成熟，就算抄了也不會被發現。而且如果你是井上，要畫入樽動作難道要自己入一次樽錄下來照畫？現在拿手機都能影相，很多漫畫家都情願叫助手做動作，拍下來照畫，也不再抄雜誌圖臨摹。

同場加映：喪屍學園 6位主角IG｜朴所羅門 朴持厚 趙怡賢 她IG追蹤數升177倍

Netflix《喪屍學園》（All of Us Are Dead）人氣爆燈，校園舞台、靚仔靚女、血腥動作元素齊全，即睇朴所羅門 朴持厚 趙怡賢等6位主角IG，一位還演過《魷魚遊戲》，IG數兩年升177倍！👉全文在此：喪屍學園 6位主角IG｜朴所羅門 朴持厚 趙怡賢 她IG追蹤數升177倍