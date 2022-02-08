《戀上換裝娃娃》無疑是2022年1月動畫番組中，除《鬼滅 遊郭篇》、《進擊的巨人Final》這些大波士級作品外，引來最多討論話題的一部！加上有造型可愛又性感的女主角喜多川海夢，網上有大量cosplay靚相+同人插畫；近日出版社在twitter發起「＃みんなの海夢」（大家的海夢）cosplay圖召募活動，又找來伊織萌扮海夢，人氣一時無兩。



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伊織萌扮海夢（伊織萌官方twitter圖片）

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爆紅因素1：女主角Cos服超美

「我有好好地成為雫碳嗎？」故事中，女主角海夢穿上男主角製作的cos周，化身為劇中劇角色「黑江雫」，這句成為作品一句知名對白。

伊織萌2021年也在自家twitter「成為了雫碳」服裝造型可愛得來、鐵鏈頸圈帶輕量SM性感元素，很快她就登上連載漫畫《YOUNG GANGAN》再度扮演海夢，拍照大量cos寫真兼上封面、助雜誌超快賣斷市，之後又再在月刊《COSPLAYMODE》3月號現身。如果覺得自己carry不了這身造型，海夢還有JK學生制服及兔仔耳頭套造型，可以挑戰。

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#みんなの海夢 應募相片圖輯

近日《戀上換裝娃娃》動畫版在twitter進行全球cos服募集活動，參加者只需將扮演海夢的cos照加上#みんなの海夢這hashtag，相片有機會被動畫官方share。

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爆紅因素2：逆向「霸總」故事夠FF

《戀上換裝娃娃》香港由木棉花代理，不過YouTube暫時只能看到動畫版精華及PV。至於正版中文漫畫則由東立出版發行。《戀》漫畫已經是2018年作品，故事以喜歡製作女兒節娃娃的男生五條新菜，一日無情白事被班中最靚、外表野性的美少女辣妹喜多川海夢「睇中」，強迫他為自己製作動漫cosplay服……「JK原來也是宅女，脫光光要我為她度身造衫？」聽見也覺得吸引。

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爆紅因素3：劇情夠內行．Cosplayer有共鳴

可愛又性感的女主角造型、濃度適中的性感場面，當然也是《戀上換裝娃娃》成功的因素，但背後還有更深入的爆紅原因：作者福田晉一也很懂cosplayer圈的事情，故事中有很多文化祭、動漫活動參加的趣事，寫出Coser圈中人會共鳴的快樂和辛酸，早期已經是一部支持者人數雖少、但熱度極高的「黑馬作品」，直至2021年決定動畫化，人氣就幾何級爆升。

《戀上換裝娃娃》香港由木棉花代理，不過YouTube暫時只能看到動畫版精華及PV。至於正版中文漫畫則由東立出版發行。

同樣是coser的網民在facebook分享感想，覺得《戀上換裝娃娃》的劇情真實道出參加cos活動的辛酸。

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