網傳《尼爾：自動人形》將動畫化　官方一個舉動令網民充滿期待

近年來暢銷遊戲動畫作品化似乎逐漸成為趨勢，尤其是去年由《英雄聯盟》改編的《奧術》，其優異的表現可說是收穫了巨大的成功，讓《英雄聯盟》的熱門程度更上一層樓，如今又有一款受到玩家間喜愛的動作冒險遊戲《尼爾：自動人形》傳出了將要動畫化的消息，讓粉絲們感到驚喜不已，但在興奮之餘，大家也對此表示有點擔心，因為《尼爾：自動人形》本身的遊戲畫面就已經相當令人驚艷，深怕動畫化會跟不上原本的作畫水準，加上獨特的劇情敘事方式，改編難度可以說是相當大，希望製作團隊能夠端出讓大家嚇一跳的水準啊！



《尼爾：自動人形》由 2017 年推出，玩家將扮演人造人消滅佔領地球的機械生物，遊戲以精美的人物設計搭配爽快的戰鬥過程為特色，劇情表現也相當優異，發售後便獲得了大量的好評，自此開發商白金工作室便以此為系列製作遊戲。

網傳《尼爾：自動人形》將會動畫化，並已在動畫網域註冊。

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起初是推特帳號為 @Spanku_u 的網友宣稱《尼爾：自動人形》將要動畫化的消息，瞬間引發了大量網友們的關注，不過這是非官方的聲明，讓大家對此資訊還是心存懷疑，但很快的就有網友發現《尼爾：自動人形》註冊動畫網域的資訊，這下子動畫化便成為鐵定的事實了！

這款遊戲無疑是許多遊戲玩家心中的神作之一，對於改編動畫也感到相當期待，其實在《尼爾：自動人形》發售兩週年之時，就有網友製作出 1 分半的紀念短片慶祝，製作水準讓網友們感到非常驚嘆，雖說早就有許多獨立團隊做過相關的動畫短片，但這都比不上官方製作來得讓人興奮，只是目前官方仍未正式公佈任何相關消息，製作團隊也是個謎，看來還需要等待一段時間了，不過有消息總比沒消息好，衷心期盼官方能夠好好得製作這部動畫，別留下「慘遭動畫化」的罵名啊！

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