【GhostWire: Tokyo / 鬼線：東京 / PS5】在2019年E3公開、由「生化危機之父」三上真司領銜開發的PS5遊戲《GhostWire: Tokyo》鬼線：東京將在2022年3月25日推出，遊戲早期舉行媒體線上預覽會，《香港01》科技玩物頻道獲邀參加，以下為大家整理預覽會重點及感想。



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並非恐怖遊戲 融入大量陰陽道術、日本民俗元素

是次《GhostWire: Tokyo》鬼線：東京線上預覽會未有提供遊戲試玩，僅有製作團隊解說遊戲內容以及遊戲實機遊玩影片。記者事前對本作並不是太大期待，畢竟在當年E3本作首度公開時，其發布影片內容並不算特別吸引，一來看不到太多Gameplay內容，二來遊戲畫面亦未如理想，至少肯定沒有達到玩家對PS5新作遊戲的期望。

即睇GhostWire: Tokyo鬼線東京媒體預覽遊戲玩法及戰鬥系統：

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今次媒體預覽會的內容就令人完全改觀，首先是遊戲畫面表現大為提升；其次玩法方面也由實機遊玩影片中得以了解。可以簡單理解為有異靈、民俗要素的第一身動作射擊遊戲，意外地沒有太多恐怖成份；玩家在遊戲中扮演主角「曉人」，他被名為「KK」神秘魂魄附體，兩者一同解開東京市民集體失蹤之迷以及解救東京的居民。

在KK幫助下，曉人可施展名為「空靈編織」 （Ethereal Weaving）的神祕術法，驅使不同元素的力量，以及藉由弓箭與符咒來對抗敵人「稀人」 (マレビト)。

在遊戲中還可以摸貓和擼狗，貓痴狗痴大喜。

實際遊戲進行是半開放世界形式，主線任務會一直帶領玩家前往下一個地點，影片中公開的主要內容有淨化東京各處的鳥居、擊倒「稀人」，以及使用替身紙人「形代」 (カタシロ)拯救被大霧化為靈體的東京居民，透過「魂轉送裝置」將居民傳送回外界回復正常。此外當然也會有一些旁支地區和支線任務讓玩家可以探索。

戰鬥中會見到主角擺出不同手勢和結印使出不同招式，在其他遊戲中甚少見到類似場面，頗有特色

戰鬥方面則是第一身動作射擊，使用不同法術對敵人累積一定傷害後可使出終結技了結敵人。印象最深刻的是各種陰陽術、符咒以及結印的姿勢，因為遊戲採用第一身視點，所以能十分清楚地看到手指的動作，另外遊戲也有需要用手指畫出特定圖案 / 陣法來解謎的機制，在其他遊戲中較少見到類似玩法，頗為新鮮。同時KK和曉人的互動亦比想像中有趣得多，在KK的「聲音導航」之下進行遊戲亦是一大樂趣。

簡單總結，比起當年E3的Teaser影片，今次媒體預覽會中公開的內容令人對本作信心大增；至少單從公開的部份看遊戲內容十分紮實，會令人有想玩的慾望。唯一還不明確的就是遊戲的長度和內容量，但這方面就要等官方進一步公開情報才能知曉了。



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