Netflix Cuphead上架｜不只鬼滅遊郭篇／進擊的巨人　5部必睇動畫

Netflix新動畫《The Cuphead Show》改篇自地獄級難玩射擊遊戲，懷舊迪士尼畫風好吸引！其實香港Netflix絕對不只得《鬼滅之刃 遊郭篇》及《進擊的巨人》最終季這類大路動畫，只是片單不會展示全部內容而已，馬上推介Netflix 上5部畫功、題材都各有特色的動畫！



茶杯頭冒險記 The Cuphead Show

改篇自同名人氣射擊game《The Cuphead》，模仿60年代美式迪士尼卡通懷舊畫風，主角茶杯頭（Cuphead）或馬克杯人（Mugman）在黑店版「冒x樂園」掟波仔輸掉，要逃避惡魔追殺守住靈魂，瘋狂惹笑。

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茶杯頭冒險記 The Cuphead Show（Netflix截圖）

模仿60年代迪士尼、華納樂一通懷舊卡通畫風，角色無情白事會唱歌，打鬥搞笑瘋狂，不需要用腦，可以輕鬆笑餐飽。

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全5部推介作品介紹

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原來Disney＋都有日本動畫睇！

《世界盡頭的聖騎士》堀江由衣有份配音

一直以為Disney＋串流平台只可以看迪士尼、Pixar、Marvel卡通，原來在STAR頻道都有一兩部日本動畫，除了香港開服就已經有的《龍珠超 布洛尼》，最近竟然發現bilibili有份投資《世界盡頭的聖騎士》已經上架，它的畫功相當精美細膩，更有堀江由衣、飛田展男（Z高達加美尤）配音。故事是一部主角擁有前世記憶的「異世界轉生」類輕小說改篇作品，主角威爾自嬰孩時代已經由三隻undead生物養大，13歲那年，他的命運開始轉動……

《世界盡頭的聖騎士》在Ani-One YouTube頻道其實都可收看，但D+用戶給了月費，當然不要浪費。

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