尼爾自動人型Nier Automata TV動畫化｜不經不覺原來《尼爾：自動人形》Nier Automata已經上市5周年了；Square Enix在昨日（2月23日）播出官方5周年直播，正式發表《尼爾：自動人形》將改編成電視動畫。



《尼爾：自動人形》五周年 由Aniplex TV動畫化

《尼爾：自動人形》的動畫化公布影片於Aniplex的YouTube頻道上公開，換言之動畫的製作是由Aniplex負責了。不過實際負責製作動畫的工作室尚未公佈，Aniplex旗下有A-1 Pictures和CloverWorks兩間全資子公司，當然也不是絕對一定由Aniplex旗下的子公司操刀，如《鬼滅之刃》動畫就是由ufotable製作。另外是播映日期、配音陣容等也未有詳細，但相信配音方面會沿用遊戲版陣容。

Automata有大量戰鬥場面，如果TV動畫真是由ufotable製作就十分有睇頭了

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《尼爾：自動人形》在2017年2月23日發售，目前全球累積銷量已突破600萬套。遊戲故事描述公元一萬二千年的未來，外星人所製造的機械生命體已全面侵略控制地球，殘存的地球人只能逃往月球，開發出機器人部隊「寄葉（Yorha）」以圖奪回地球，遊戲裡講述了寄葉部隊成員「2B」、「9S」和「A2」的戰鬥經歷。

《尼爾：自動人形》TV動畫官方網頁：https://nierautomata-anime.com/

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《尼爾：自動人形》TV動畫官方宣傳影片：

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