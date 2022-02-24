疫苗通行證 安心出行 今日(24日)全面實施｜進入食肆需要作二步掃code，先如常掃食店安心出行code，再讓食店的器材掃描你手機安心出行app內的「電子針卡」，以確認你已最少打了一針（或擁有醫生開出的括免證明書）。另外，即日起進入商場、百貨公司、超級市場也需要掃描二維碼(QR Code)，即睇實際操作步驟教學。



出街前先要做好準備

首先，出門前建議先確保手機「安心出行」app已updated 為 2月20日 最新3.1.0版本，可以上載「針紙」製成「電子針卡」，才可成功使用「疫苗通行證」及「返回上一個場所」功能。

👉新冠肺炎｜快速檢測陽性要點做？實測全新網上申報、5分鐘即填妥

一步一步教你點掃．疫苗通行證掃針卡教學

先了解，2月24日開始實施的防疫措施有二：

1）即日起進入食店必須先掃「安心出行 場地碼」，新條例下需要使用處所提供的官方認可手機，掃描你手機「安心出行」app內的「電子針卡」（或醫生開出的括免強制檢疫證明文件，同時你亦可以掃描紙本文件）。



掃描你手機「安心出行」app內的「電子針卡」（鍾世傑攝）

2）進入商場、百貨公司、超級市場、也需要掃描二維碼（不需要掃手機「電子針卡」），但有機會被抽樣檢查，一但查出沒有掃code，同樣會犯法須罰款，所以記得要自律。



進入商場、百貨公司、超級市場、也需要掃描二維碼（不需要掃手機「電子針卡」），但有機會被抽樣檢查，一但查出沒有掃code，同樣犯法。（鍾世傑攝）

👉iPhone竟是全球最多人投訴手機｜最不滿相機／遊戲機／平板 Top10

疫苗通行證掃針卡8步教學

+ 6

👉財政預算案2022｜加碼派＄10000消費券、用呢個App又要分多期收？

食店掃針卡步驟多，所以人人都會記得做，而相反入商場、超市等場所掃QR Code、食完飯離開商場點擊「返回上一個場所」等步驟，更加容易因為貪一時方便沒做，或一時忘記，一經被突擊巡查，同樣犯法須罰款，到時財爺派1萬又見財化水，小心！

同場加映：財政預算案2022 派 $10000 電子消費券｜合金玩具 Figure 10件必買推介

今日（23日）財政預算案2022宣布多項新方案，以求刺激經濟，當中全部市民都能受惠的，就是4月起分期派發共10,000元電子電子消費券！玩具迷又是時候用這些利是錢買心頭好，即睇4月可以購買、預訂的figure、合金、LEGO、玩具。👉全文在此👉財政預算案2022 1萬元電子消費券｜合金玩具 Figure 10件必買推介