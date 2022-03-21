高達模型是近年玩具界最多人搶購、炒價最高的類型。疫情影響沒街去，砌模型正好可在家打發時間，好些《高達》機體模型，往往被炒貴數十至一百，難怪人人爭住買，但買還買，最近就發生了一件不愉快事件。



模型店女店主被搶貨人潮弄傷 連登仔憤怒留言

深水埗一家知名模型老店，返貨款式比別人多，有時定價也很吸引，引來一班用家、炒家，在門外等開鋪搶購。店方努力控制人流、限制入店人數，一直相安無事。但近日人稱「福姑」的女店東，慘被入店搶購模型的人潮弄傷手指，她事後在fb page上貼圖：「你哋唔好咁啦，唔好搶唔好推」表示自己跟店員都很大壓力。的確，店方已安排1人限買件數、盡量做到公平，其實大家守規則一定買到，心急購物引導別人受傷，分分鐘搞到店方關門不做生意，大家都買到心頭好、得不償失。

事件很快就上了連登討論區玩具台，網民對事件表示「極度憤怒」，絕大部份連登用戶都不認同為買模型弄得別人受傷的行為，店家賺得多與少，也不該被客人弄傷。

人稱「福姑」的模型店女店東，慘被入店搶購模型的人潮弄傷手指。（樊型店facebook截圖）

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其實不單只事發的模型店，同區另一家模型鋪亦被模型迷「洗劫」。如果早幾日知道全民檢疫會暫緩，不知大家會否冷靜一點，不用心急搶貨回家準備長期留在家中解悶。

女神受傷，連登仔表示極度憤怒

炒模型好過打工 轉手倍賺

更有人指出，搶貨的未必一定是「高達模型迷」，反而更像是炒家掃貨！他們隨時standy、留意網上情報，一見到筍價或炒賣款式返貨，就會光速前去搶貨，再放上旋轉拍賣、fb maketplace等地方轉售圖利。好像今次深水埗店家，就是返了一批80年代舊款《高達》一年戰爭懷舊老模型。因為本身定價便宜，每款在旋轉拍賣上都mark-up一百以上，密密買密密賣，好過去打散工。

高達模型搶購熱潮由去年9月開始，圖為當時排隊等模型店的人龍。（非事發當日圖片／示意圖）

【解決方法01】上網買模型8折

網上玩具店 www.toyc.com.hk 由即日到4月尾，買高達模型（新款除外）都有8折，過去這網店定價跟反斗城，你會覺得貴，但打8折後再加上現時市面集體加價，價錢有競爭力，而且買滿$400即可免費送貨，其實跟朋友夾2、3盒已經夠數。



https://www.toyc.com.hk/ 截圖

由於近排BANDAI加大了生產量，將很多被搶購一空的舊款重新出貨，幾乎每個月都有一批貨返。玩家只要睇準日子上這個網店，就一樣可以買到這些補貨款式。有些已售後售罄的款式，也可以留email等到貨通知，輕鬆過四圍行模型鋪。

睇睇有咩抵買款式

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【解決方法02】日本Yen低水！去日本網店／拍賣網買高達

Hobby Stock、Amiami等日本網店，其實都可以預約到新款模型，不過當然要多支付海外運費，不過現在日元匯率低水，加上網店還有一些折扣，有時與香港訂貨的價錢差不多。如果在香港訂不到，可以作為一個後備方法。

日本訂大馬神比過香港？

【解決方法03】台灣買．連運費不比香港炒價平

以前去台北旅行，一般走萬年商場都不會買東西，因為買日本模型香港一家比較便宜。可現在就不一樣了，有香港網民發現，其實有些香港炒很貴的款，現在台灣更抵；不如果多買幾款抵消運費，其實比在香港「食炒」更開心。

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