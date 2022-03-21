《JoJo的奇妙冒險》35週年企劃新消息　岸邊露伴一動不動有新短篇

於3月19日官方宣佈荒木飛呂彦的《JoJo的奇妙冒險》35週年企劃的新消息，那就是《岸邊露伴一動不動》的新短篇。
3月19日《JoJo的奇妙冒險》35週年企劃的的雜誌《JOJO magazine 2022 SPRING》進行發售除了有由荒木飛呂彦繪畫的插圖之外，更有著新的短篇和小說文章。而且也有電視劇的岸邊露伴飾演者高橋一生的訪問內容。
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另外，官方更宣佈於集英社發行的月刊漫畫雜誌《Ultra Jump》5月號及6月號將會有《岸邊露伴一動不動》新的短篇連載。有興趣就不能錯過。
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