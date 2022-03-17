日本東北部地區在當地時間3月16日23時36分左右，發生了黎克特制7.3級地震，我們為災情中的死傷者祝福，同時來看看日本動漫迷家中的收藏，在地震後的「災情」。除了高達模型、遊戲光碟掉到一地也是，有位One Piece迷家中的等身大路飛，竟然得到新的「果實能力」……



這款1：1路飛高170多cm，是美國三廠製作的非版權物，不過因為造型出色，1600美元定價便宜，所以成為了不少One Piece迷家中的「門神」，這位日本網民的等身大路飛，在地震時得到了新的能力，跟近日《One Piece》漫畫中路飛的處境出奇相似……

日本地震｜Figure玩具斷頸、斷手、倒塌屍橫遍野 36幅照慘不忍睹

嘩！不是橡膠果實，也不是最新的氣化、液化新能力，路飛得到了「碎碎果實」能力，可以將身體粉碎成無數片碎片呢😂😂😂

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日本漫畫家Tatsuki聲稱自己的夢有預知能力，她將夢見的災難畫成漫畫《我所看到的未來》，結果神預言「311日本大地震」。Tatsuki更加預言過今年富士山火山噴發！希望不會是真的！全文在此：8.20富士山大爆發？日本漫畫10大預言 神準311地震勁過印度神童