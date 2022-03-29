海賊王RPG新作One Piece Odyssey年內發售　草帽海賊團新冒險展開

於3月28日「ONE PIECE NEWS -NEWS COO ONLINE-」直播節目中，官方正式宣布將會預定在家用主機上推出《One Piece 航海王》系列最新家用主機 RPG《One Piece Odyssey》與玩家們見面。



《One Piece Odyssey》為一款以原作「冒險要素」為主打的日式 RPG 遊戲。這次遊戲中將會以「偉大冒險」為主題，玩家們將在遊戲中操作草帽一夥人來展開冒險。

草帽海賊團即將展開新的冒險旅程。

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遊戲中也將會加入各式各樣的迷宮冒險與任務關卡讓玩家們來進行挑戰，並將原作世界觀中各種奇幻的世界舞台與生物呈現在玩家們的面前。

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