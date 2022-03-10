線上射擊新作《GUNDAM EVOLUTION》預告片　除對戰外更可6v6隊戰

BANDAI NAMCO Entertainment 以知名動畫《機動戰士高達》系列機體為主題開發的對戰射擊遊戲《GUNDAM EVOLUTION》公開 State of Play 預告片。
本作將於 PS5/PS4/ Xbox Series X|S / XBOX ONE / PC 同步登場，PC 版預計於 3 月 28 日展開網路測試。
Playstation官方最近公布了《GUNDAM EVOLUTION》的宣傳影片。
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《GUNDAM EVOLUTION》預計採用線上免費遊玩的方式營運，預計 2022 年內推出。PS5/PS4 版的網路測試預計在春季開始。
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