ARPG《Valkyrie Elysium》公開　時隔14年《女神戰記》續作登場

SQUARE ENIX 在今日的「State of Play 」直播節目中，公開《女神戰記》系列新作 ARPG《VALKYRIE ELYSIUM》發表預告片，預定 2022 年內 PS5/PS4 /Steam 發售。



《VALKYRIE ELYSIUM》為《女神戰記》初代問世 14 年的全新作品。

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預告片中可見原作系列，來自女武神的各項動作特徵化為動作角色扮演遊戲的招式，並具有連擊性以及速度感的戰鬥方式，以及更多女武神登場。

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