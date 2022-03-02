《數碼暴龍：絕境求生》遊戲再度延期　黑暗成人向風格機迷超期待

《數碼暴龍》系列改編角色扮演遊戲《數碼暴龍：絕境求生》，可以說是萬代南宮夢這幾年來最拖宕的遊戲之一，從 2018 公開遊戲後，從原訂 2019 年上市一路延期至今年推出，官方雖然保證會在今年上線，但正式推出日期還只能說是個未知數，難產程度讓粉絲們數度懷疑這款遊戲根本是個都市傳說？在苦苦等待之下，官方終於在近日舉辦的 digimon con 活動中透露了更多《數碼暴龍：絕境求生》的消息，但可惜還是沒有正確的發售時間，更慘的是，可能還要再度延期，對粉絲來說也太折磨了吧！



遊戲製作人羽生和正解釋道：「原先預定今年要將遊戲發售，只不過本來的開發團隊 Witchcraft 被換成了 Hyde，使得製作好的內容需要進行大量的修改，因此遊戲又將要延期。」

《數碼暴龍：絕境求生》最近又有新宣傳廣告影片，但遊戲發售日期仍未定下來。

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其實先前的延期聲明就有提到開發情況相當混亂，不過沒想到竟然糟糕到拖延了如此久的時間，羽生和正也提到遊戲一直不停的在來回修改，但已經進入尾聲，相信很快就能正式推出，當被詢問到遊戲上市時間時，羽生和正回應：「如果大家能夠再多等待一段時間的話，我們會很感激的！也很抱歉讓大家等待這麼久。」只希望這多災多難的遊戲能夠順利產出啊！

羽生和正表示《數碼暴龍：絕境求生》是一款以「生存危機」為構思的角色扮演遊戲，並已成人為導向，可能會有許多黑暗或令人不快的內容，玩家們可以好好期待。遊戲主體為文字冒險，與戰術戰鬥的比例為 7：3，共分為 12 個章節，從第 8 個章節後可以透過選擇產生截然不同的 3 種結局，破關後還有個隱藏結局，遊戲主線時長約 40 個小時，要收集完所有要素約 80 到 100 個小時，此次共有 113 隻數碼暴龍登場，玩家可以透過對話使其成為夥伴。雖然遊戲一再延期，但網友還是對於這款可能是「史上最黑暗的數碼暴龍遊戲」抱有相當多的期待。

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