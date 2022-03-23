CDPR與Epic Games合作　Unreal Engine 5開發《巫師》系列新作

經過了 CD PROJEKT RED 《巫師 3： 狂獵》及 Netflix 《獵魔人》等相關影視、動畫作品推出後，3月22日宣佈《巫師》新作開發中，將為該系列帶來「新的傳奇」。



雖然目前沒有遊戲相關細節，包括研發時程、發售日期等資訊，但 CD PROJEKT RED 與 Epic Games 達成合作後，未來是否該公司新作 PC 遊戲都將於 Epic Games Store 有獨佔狀況，消息發出後馬上官方也在立即在推特回應「我們不打算讓遊戲獨佔於單一平台」。

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