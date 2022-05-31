Twitter人氣日本漫畫家排名　這位4天內成冠軍　ONE PIECE只排第5

日本作為動漫產業的泱泱大國，漫畫家間可說是競爭激烈，人才輩出，而同行之間難免會被拿來做比較，最直接的方法便是看 Twitter 的粉絲人數，在「這位」人物創建 Twitter 帳號之前，日本獲得最多追蹤人數的漫畫家為《我的英雄學院》堀越耕平，以日本唯一超過兩百萬粉絲的漫畫家之稱穩居冠軍寶座。



不過這項紀錄，在近日一名漫畫家突然開設帳號後，以僅不到 4 日的誇張漲粉速度，就超車堀越耕平的粉絲數，成為新一代人氣王！

開設Twitter帳號只有幾天，但已有超過2百萬追蹤人數，更令《我的英雄學院》堀越耕平屈居第二。

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冨樫義博，我的超人！超狂漲粉速度無人能敵

你想的沒錯，「這位」人物正是《獵人 HUNTERxHUNTER》的作家「冨樫義博」，日前以轟炸之姿空降 Twitter，瞬間吸引全球的粉絲關注朝聖，只能說不愧是辣個男人，四年不見人影，一出場直接睥睨群雄，只發了幾張潦草的手稿，連張自拍照都不給，就能創造無數的話題與粉絲量，放在排行榜上，相較其他動輒數千的貼文數，簡直讓其他人的苦心經營看起來像笑話一般，實在是太神啦！

《ONE PIECE 》竟然才第五名？

除了榜首的 冨樫義博 以及被擠到第二名的 堀越耕平 外，第三名則是《FAIRY TAIL 魔導少年》真島浩，第四名為《東京喰種》石田翠，第五名才是大名鼎鼎的《ONE PIECE》官方帳號，看到著實嚇了一跳，還以為會在前三名，不過這並非作者 尾田榮一郎 自己經營，所以也不太能拿來比較，若是本人的話應該會有更多粉絲，可惜的是《鬼滅之刃》吾峠呼世晴 並未創立 Twitter 帳號，真想知道她跟冨樫誰的粉絲量更多啊！

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