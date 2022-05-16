《出租女友》真人版日劇7月開播 浪花男子大西流星+櫻田日和主演
撰文：香港漫畫書網
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由宮島禮吏創作的人氣動漫作品《出租女友》宣佈了將會真人電視劇化，預定2022年7月播出。
《出租女友》講述大學生木之下和也因為被女友提出分手，便自暴自棄的用「出租女友」服務租了名為水原千鶴當一日女友。其後，和也與千鶴第二次約會時祖母病倒了為了實現祖母希望自己找到好對象的願望，謊稱千鶴是女友。
《出租女友》動畫第二季會在7月播放外，官方日前更公布真人版電視劇同樣將於7月開播。
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今次的真人電視劇預定7月在日本朝日放送電視台播出，由大西流星飾演木之下和也，由櫻田日和飾演水原千鶴。
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