《派對咖孔明》洗腦神曲舞蹈由英子完美演繹　3D模型更開放下載

《派對咖孔明》洗腦神曲「チキチキバンバン」終於有完整的 OP 舞蹈 COVER 版，而且是官方公開！以英子的 3D 模型加上動態捕捉技術而成，目前官方提供英子模型的下載，可做非營利目的使用。



跳躍的辮子和可愛的表情，以及栩栩如生的大長腿，這個英子捏得實在是太漂亮了。開放非營利目的使用的英子模型，接下來應該可以看到不少神人調教的其他舞蹈影片，而「チキチキバンバン」的舞蹈試跳應該也會傾巢而出吧！期待看到各方大神的創作！

新番動畫《派對咖孔明》裏的洗腦神曲「チキチキバンバン」，現在已有完整的 OP 舞蹈 COVER 版，並且是由3D英子模型演繹！

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