《派對咖孔明》洗腦神曲舞蹈由英子完美演繹 3D模型更開放下載
撰文：gamebase
出版：更新：
《派對咖孔明》洗腦神曲「チキチキバンバン」終於有完整的 OP 舞蹈 COVER 版，而且是官方公開！以英子的 3D 模型加上動態捕捉技術而成，目前官方提供英子模型的下載，可做非營利目的使用。
跳躍的辮子和可愛的表情，以及栩栩如生的大長腿，這個英子捏得實在是太漂亮了。開放非營利目的使用的英子模型，接下來應該可以看到不少神人調教的其他舞蹈影片，而「チキチキバンバン」的舞蹈試跳應該也會傾巢而出吧！期待看到各方大神的創作！
新番動畫《派對咖孔明》裏的洗腦神曲「チキチキバンバン」，現在已有完整的 OP 舞蹈 COVER 版，並且是由3D英子模型演繹！
+11
《出租女友》真人版日劇7月開播 浪花男子大西流星+櫻田日和主演Elon Musk也玩《艾爾登法環》 Twitter分享遊戲心得：走敏智流派《ONE PIECE》漫畫連續3週結尾畫面相同？ 網民：複製貼上果實Netflix推薦《SPY×FAMILY》 齊備3大吸睛亮點被譽為現象級神作4月新番︱諸葛亮穿越到現代做另類軍師？ 5部必看精彩新作、續作Netflix《ONE PIECE》真人版現場照流出 梅利號羊頭竟長這樣子《鬼滅之刃 刀匠村篇》宣傳影片釋出 如何呈現好身材戀柱成爭議
【本文獲「gamebase」授權轉載，繼續閱讀原文按此。】