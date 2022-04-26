4月新番︱諸葛亮穿越到現代做另類軍師？　5部必看精彩新作、續作

春天到了，2022最新的春番也來了。今年的春番很精采啊！有原作漫畫就超有話題性的改編作，還有讓粉絲們引頸期盼的續作。這邊幫大家精選五部推薦的新番，對這些主題有興趣的話千萬別錯過啦！



▼▼▼5套春季必看新番動畫▼▼▼

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1. 派對咖孔明

這部高人氣漫畫由四葉夕ト原作，小川亮作畫的作品，光是設定就會讓人會心一笑。描述在五丈原病逝的孔明，死前許願到一個沒有戰亂的世界，之後就轉生到了萬聖節期間的澀谷！一時以為來到地獄的孔明跟創作歌手月見英子相遇，於是便決定成為她的「軍師」，幫她實現夢想。

這題材乍聽之下真的很鬧，但在三國題材已經被用了千百遍之後，這部的腦洞大開也讓人耳目一新。而且可不要以為這部單純就是搞笑作品，裡面的歌曲也很好聽，是請到知名歌手96貓演唱，所以喜歡音樂番的也別放過這部啊！

2. SPY x FAMILY 間諜家家酒

這部也是超高人氣的漫畫改編的作品。頂尖間諜黃昏為了任務，奉命組成「家庭」，但千辛萬苦找到的「妻子」竟然是個殺手，而「女兒」則是會讀心的超能力者？！

儘管故事背景是在冷戰，情節卻非常逗趣，光是看三個主要角色如何在假裝家庭生活的同時隱瞞自己身分，就非常有戲劇張力了。故事中對於親情、友情、愛情的描寫也非常感人，很多時候會讓人忍不住笑中帶淚呢！而漫畫粉也一定要看動畫，因為......會動的安妮亞實在太可愛了！

3. 新羅馬浴場

由山崎麻里的原作漫畫改編成的作品，相信也不少人看過阿部寬演出的真人版，或是2012版的動畫吧。這部超另類又逗趣的穿越劇是描述古羅馬的浴場建築師路西斯在煩惱如何打造浴場時，莫名其妙穿越到同樣熱愛浴場文化的現代日本，之後便將在日本「考察」到的浴場文化帶回羅馬，成為超受歡迎的浴場建築師！

而2022動畫版《新羅馬浴場》不但是由Netflix改編，還請到山崎麻里擔任執行總監，相信品質是很有保證的。而且特別的是，每集最後還有個「新羅馬浴場 溫泉之旅」的小單元，是由山崎老師親自走訪草津溫泉，介紹日本的入浴文化。輕鬆看動畫，最後還能更了解日本，真的是很讚啊！

4. TIGER & BUNNY 2

女性跟超級英雄迷的福利來了！TIGER & BUNNY要出續作的消息真的是一出就讓粉絲轟動，真不敢相信第一季已經是2011年的事......

故事描述一群靠著贊助商為生的超能力者「NEXT」作為城市的英雄而奮鬥，當中的主角，老手英雄鏑木·T·虎徹不情願地在新東家要求下跟新任英雄巴納比·布魯克斯二世組成搭檔。起初水火不容的兩人，經過一次又一次的爭執跟合作後，在第一季最後終於認同也理解了彼此。

第二季最讓人期待的，就是兩位主要主角之間，還有英雄們跟新角色究竟會擦出怎樣的火花了！而超級英雄們這次又會面臨怎樣的挑戰呢？

5. 夏日時光

別看開頭這清爽又舒服的畫風就以為是日常番，這部動畫是由田中靖規老師的懸疑漫畫改編的。故事講述男主角網代慎平因為青梅竹馬小舟潮的逝世，而重回和歌山縣的日都島，卻在船上作了一個奇怪的夢。之後聽聞的事件更讓慎平懷疑潮的死因並不單純，而開始跟朋友調查起了島上的古老傳說「影子病」。

這部作品在漫畫完結時就宣布改編動畫，目前作畫看起來相當精良，也找來了大牌聲優，但可惜的是雖然已經公佈會在Disney +上獨家放送，但台灣的Disney +卻還看不到......對這部有興趣的人可能要再多點耐心等等了！

不怕不好看，只怕看不完

這季的新番真的讓人擔心時間不夠用啊！而且以上只是精選五部，還是有很多很優秀的遺珠。這季你追了哪些新番呢？歡迎留言推坑喔！

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