《海賊王 One Piece》自1997年7月創刊至今已25年，長壽漫畫當中總有創作樽頸，尤其和之國篇連載時撞正《鬼滅之刃》及《咒術迴戰》動漫版人氣爆升，開始愈來愈多人問作者尾田榮一郎：「One Piece 肯完未？」



外間很多反對路飛變太陽神的聲音

近日《海賊王》終於收起大量支線，正正式式儲夠血打四皇中的百獸海道，路飛更爆發「五檔 GEAR 5」能力，化身為太陽神尼卡，設定上完全推翻了25年來：路飛是橡膠果實能力者，這個設定。新情節引起網民熱話，非常成功。然而創作總沒法令所有人滿意，很多《OP》迷大罵尾田寫得對手太強，路飛不改設定根本打不下去，是一大敗筆，更表示如果在頂上決戰中路飛一早覺醒，艾斯就不用死，指控變得不理性。

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One Piece失去冒險精神 網民數尾田7宗罪

連登有人出文問「海賊王呢套垃圾到底點樣生存到而家」，引來很多中途被劇情低潮悶得棄書的舊fans留言，一齊來看看《One Piece》有甚麼不足處。

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恨鐵不成鋼

其實香港連登、台灣PTT網民覺得《OP》已經拖了太久，很多套路玩了無數次後，尾田嘗試令故事變得更有深度、更大規模，卻有點眼高手低，處理不了複雜的人物和故事流程，變得冗長而沉悶。而且太過重視力量提升及打大佬，失去了《OP》最精彩的冒險自由精神。網民之所以罵《OP》那麼狠，都是因為看了20幾年，回憶總是美好，現在覺得作品質素低落，就會有種恨鐵不成鋼的傷感，所以才會出文去罵吧。

（連登討論區截圖）

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